«أبوظبي للزوارق السريعة» يدافع عن صدارة مونديال الفورمولا 2

المصدر: أبوظبي - البيان

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تغادر بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى ليتوانيا من أجل المشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 والتي تقام في مدينة كلابيديا ابتداءً من اليوم وتستمر حتى بعد غدٍ. ويدخل فريق أبوظبي الجولة الحالية بمعنويات عالية بعد تحقيقه نتائج متميزة في الجولة الثانية من البطولة والتي أقيمت في مدينة تونسبرغ النرويجية.

ويشارك فريق أبوظبي بطموح الدفاع عن لقب البطولة أيضاً بحكم أنه الفائز عن الموسم الماضي ويسعى راشد القمزي إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه في الجولة الحالية، وتبدأ أحداث المنافسة اليوم مع انطلاق مراسم الفحص الفني.

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