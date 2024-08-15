عبدالله بن سالم يشيد بإنجازات «الشارقة للشطرنج» و«الشارقة للصقارين»

المصدر: الشارقة - وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وفد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برئاسة الشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي، وذلك في مكتب سمو الحاكم. ورحب سمو نائب حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالوفد والحضور، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم من أجل رفعة الرياضة الإماراتية بشكل عام، والعمل المتواصل لتطوير مستويات رياضة الشطرنج التي يتبوأ فيها رياضيو الدولة مكانة عالمية مرموقة.

وهنأ سموه النادي على العديد من الإنجازات التي حققها لاعبوه خلال الموسم الماضي خلال مشاركاتهم الدولية، التي كان أبرزها فوز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، بذهبية مهرجان بيل الدولي لأساتذة الشطرنج، وببطولة التحدي في سويسرا في يوليو الماضي.

مشيداً سموه بأهمية مواصلة العمل والتدريب ودعم اللاعبين واللاعبات من الناشئين والشباب والاستفادة من نجوم اللعبة على المستوى العالمي من أبناء النادي الذين يمثلون قدوة حسنة ونموذجاً للرياضي المتميز. وأثنى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي على الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج.

مشيراً سموه إلى أهمية العمل على دعم الشباب في هذه الرياضة التي تعكس اهتمام الدولة والإمارة بالصحة الذهنية والعقلية والجسدية للأبناء والبنات وتوجيههم نحو أسلوب الحياة الصحية والرياضية، ما يسهم في النمو السليم للفرد والمجتمع. حضر اللقاء تريم مطر محمد تريم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وفد مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين برئاسة محمد خليفة البدواوي، وذلك في مكتب سمو الحاكم. ورحب سمو نائب حاكم الشارقة بالوفد، مشيداً سموه بما يقدمه النادي من دعم كبير لرياضة الصقور وممارسيها من الصقارين.

وأنشطته المتواصلة التي لها أبلغ الأثر في الحفاظ على الموروث التراثي والثقافي، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة التي تعمل على الاهتمام بالرياضات كافة ودعم ممارسيها وتطوير مستوياتهم. وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن سالم مجلس إدارة النادي على النجاح الكبير والإنجازات العديدة، أبرزها فوز اللاعب راشد سعيد بن سرود المنصوري بالمركز الأول في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور فئة المحترفين.

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