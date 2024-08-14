شرطة دبي تنظم فعالية «أربعاء العافية»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات مبادرة «أربعاء العافية»، التي ينظمها مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية، بهدف تعزيز الجاهزية وجودة الحياة لموظفي شرطة دبي من خلال المشي الصباحي في مركز الفستيفال سيتي.

وحول المبادرة، أكد العقيد عبد العظيم عبد الحسين كامكار، مدير مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية، أن مبادرة «أربعاء العافية» تأتي بناء على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتعتبر من المبادرات الرياضية والصحية والتوعوية الهامة التي تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الجاهزية وجودة الحياة للموظفين بما يساهم في أداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، لتحقيق الهدف الاستراتيجي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

أضاف أن مبادرة «أربعاء العافية» تأتي أيضاً في إطار مشروع «قياس وتعزيز الجاهزية البدنية» الهادف لبناء قاعدة بيانات ذكية للجاهزية والكفاءة البدنية للموظفين استناداً إلى معايير مؤشر كتلة الجسم من الوزن، والطول، وفحص الجهاز العضلي الحركي، وتحديد نسب وتوزيع المكونات الرئيسية للجسم من الكتلة الدهنية والعضلية والماء، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة للقياس بما يساهم في تقديم الاستشارات ووضع البرامج التأهيلية.

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