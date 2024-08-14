141 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في الألعاب المدرسية العالمية بالبحرين

المصدر: وام

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تشارك دولة الإمارات بوفد رياضي وإداري كبير في دورة الألعاب المدرسية العالمية، التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل.

ويتألف وفد الدولة من 203 أعضاء من بينهم 141 لاعبا ولاعبة و53 إداريا، و9 من الأطقم التحكيمية في رياضات مختلفة.

ويترأس البعثة، سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

وينافس ممثلو الدولة في 14 رياضة هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والريشة الطائرة لأصحاب الهمم، والملاكمة، والشطرنج، والمبارزة، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والألعاب البارالمبية والسباحة، والتايكواندو، والمصارعة.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، اهتمام ومتابعة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بمشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي بأفضل العناصر القادرة على إظهار التنافسية العالية والمشرفة للدولة.

وأضاف:" حريصون على ترسيخ قيمة الرياضة المدرسية، باعتبارها رافدا أساسيا للتطوير التنافسي، والحفاظ على صحة المجتمع من خلال القاعدة العريضة من طلبة المدارس، وتحقيق الانتصارات في البطولات والدورات التي تشارك بها الدولة واعتلاء منصات التتويج".

من جهته قال علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إن متابعة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ورئاسة سعادة الشيخ سهيل بن بطي لوفد الدولة المشارك في هذه الدورة تمثل زخماً كبيراً ودافعاً لتحقيق أفضل النتائج.

وأكد تعاون اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي مع الاتحادات الرياضية المنتقاة للخروج بأفضل النتائج وحصد المراكز الأولى، لترسيخ مكانة الدولة التنافسية في المجالات الرياضية المختلفة.

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