منتخب بناء الأجسام يشارك في بطولة غرب آسيا

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن مشاركته في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك، والتي ستقام في سلطنة عمان بداية من يوم غدٍ ببعثة يترأسها عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر ورئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني، والمدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني.

وتضم البعثة 14 لاعباً وهم كل من لاعبي الفيزيك راشد المهيري، وعبدالله فيصل البستكي، وعصام الغص، وعبدالله الختال، وماهر خليل البدواوي، وعبدالله حسن عيسى، وأحمد التميمي، بينما سيمثل المنتخب الوطني في بناء الأجسام أحمد المعلا، وراشد الشميلي، وصابر الشحي، وعبدالله المرزوقي، وثاني خميس، وخالد المزروعي، ومحمد خميس.

فرصة مضافة

وثمن رئيس البعثة أحمد جوهر الجهود التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ومهدت لجاهزية أعضاء المنتخب لمشاركة فنية مميزة تليق بمكانة بناء الأجسام الإماراتية، مؤكداً أن المنتخب يطمح إلى تحقيق أفضل الإنجازات في البطولة بالرغم من قوتها، إضافة إلى إعطاء فرصة مضافة للاعبين للاحتكاك خصوصاً مع انضمام لاعبين جدد لتشكيلة المنتخب.

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