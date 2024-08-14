عبدالله بن سالم يصدر قراراً بتشكيل مجلسي إدارة «الشارقة للرياضات البحرية» و«سباقات الهجن»

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أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

ونص القرار على أن يشكّل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية برئاسة خالد جاسم سيف المدفع، وعضوية كل من أحمد عبيد يوسف القصير، وحميد خلفان سعيد الكندي، وحميد علي حميد المهيري، وشيماء راشد سلطان بن طليعه، وطارق سعيد علاي النقبي، وطالب علي سالم الظهوري، وعبدالله سليمان الكابوري النقبي، وفهد أحمد عبدالله الخميري.

ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي. وأصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن.

ونص القرار على أن يُشكّل مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن برئاسة عبدالله محمد بن هويدن الكتبي، وعضوية كل من خالد مطر عبيد الطنيجي وخليفة محمد علي الكتبي، وسالم راشد محيان الكتبي، وسالم مهير سعيد الكتبي، وعلي محمد بالرشيد الكتبي، ومحمد خميس بالصوب الكتبي، ومحمد عبيد حامد الطنيجي، ومحمد عوض خصوني الكتبي.

ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

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