نادي أبوظبي للرياضات المائية يختتم معسكره الصيفي

المصدر: أبوظبي - «البيان»

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم نادي أبوظبي للرياضات المائية معسكره التدريبي الخارجي، الذي أقيم بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، وضم المعسكر 15 سباحاً وسباحة، واستمرت تدريباتهم خلال الفترة من 28 يوليو وحتى 12 أغسطس 2024.

وقال حميد الهوتي رئيس النادي، إن المعسكر ارتكز هذا العام على عدد من المحاور المهمة بدءاً من اكتساب السباحين مهارات جديدة ترفع من مستوى خبرتهم الرياضية، ومروراً بالتعرف والاطلاع على العديد من المدارس الجديدة في عالم الرياضات المائية، وتبادل الخبرات الرياضية وفتح آفاق جديدة في مسيرتهم، وأشار إلى انتظام السباحين في معسكر تدريبي بقصر ألعاب الماء بكازان، للتدريب على مهارات السباحة ونشاطات التبادل الثقافي والرياضي بشكل يومي.

وقال إن المعسكر ضم عبدالله نصيب المنهالي إدارياً للبعثة، وكلاً من عبدالله سبيت الكعبي ومحمد علي الكسراوي مدربين، وشارك الفريق في بطولة السباحة الودية مع فريق المدرسة الرياضية الروسية اكواتيكا المنظم للبطولة، والتي أقيمت بالتعاون مع معهد كازان الدولي، بهدف رفع المستوى الفني للسباحين واستعدادهم للموسم المقبل.

وأشار حميد الهوتي إلى أنه لأهمية الجوانب الصحية والبدنية في انتقاء السباحين وتطور مستواهم، تم تنفيذ الفحوص الطبية الدورية خلال المعسكر التدريبي بمركز الطب الرياضي لاتحاد التجديف بكازان، وذلك لضمان صحة وأداء أفضل للسباحين، والتأكد من استعدادهم الكامل للمراحل المقبلة.

تدريبات مكثفة

وأكد استمرار أنشطة النادي الداخلية بكل من أبوظبي والعين والظفرة على مدار الأسابيع الماضية، والتي تضمنت تدريبات مكثفة للفرق التنافسية، والاستعدادات للموسم القادم بما سيحمله من إنجازات جديدة للسباحين المميزين والكادر الفني وجهوده المبذولة في تطوير القدرات ورفع المستوى المهاري باستمرار.

وقال حميد الهوتي: «مع ختام أولمبياد باريس 2024، شهدنا جميعاً مستويات فنية عالية وتحطيم العديد من الأرقام القياسية الأولمبية والعالمية، وكذلك ظهور أبطال جدد على الساحة الأولمبية، وكانت دورة الألعاب الأولمبية في باريس مذهلة بكل المقاييس وملهمة لرياضيينا، وعلى أبنائنا وبناتنا السباحين أن يتعلموا من هذا الحدث الذي يبرز دور الالتزام والمنافسة الحقيقية، وأهمية السعي لتحقيق التميز من خلال الانضباط والتركيز والاستمرارية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز