14 لاعبا يمثلون منتخب الإمارات لبناء الأجسام في الآسيوية بسلطنة عمان

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن مشاركته في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك، التي تنطلق في سلطنة عمان يوم بعد غد "الخميس"، وتستمر حتى 18 أغسطس الجاري، ويمثل المنتخب الوطني فيها 14 لاعبا.

وبحسب بيان الاتحاد الصادر اليوم، تضم قائمة اللاعبين ، "لاعبي الفيزيك"، راشد المهيري، وعبدالله فيصل البستكي، وعصام الغص، وعبدالله الختال، وماهر خليل البدواوي، وعبدالله حسن عيسى، واحمد التميمي.

ويمثل المنتخب الوطني في "بناء الاجسام" كل من، أحمد المعلا، وراشد الشميلي، وصابر الشحي، وعبد الله المرزوقي، وثاني خميس، وخالد المزروعي، ومحمد خميس.

ويترأس البعثة أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات، وتضم محمد شاهين الحوسني عضو اللجنة الفنية، وزويد سالمين المدير الفني للمنتخب الوطني، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني.

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