مدير بطولة غرب آسيا للطائرة: اكتمال ترتيبات وصول المنتخبات وملاعب التدريبات بالعين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عوض المنصوري مدير بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الشباب لكرة الطائرة، اكتمال وصول المنتخبات المشاركة غدا، عدا المنتخب السوري الذي أبلغهم بوصوله بعد غد الخميس.

وتقام البطولة للاعبين "مواليد 2005" على صالة نادي العين في الفترة من 15 إلى 25 أغسطس الحالي.

ويشهد الحدث مشاركة 9 منتخبات هي الإمارات، والبحرين، وقطر، والسعودية، والكويت، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا.

وسيتم عقد الاجتماع الفني للبطولة بعد اكتمال وصول المنتخبات المشاركة.

وقال المنصوري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات" وام"، اليوم، أنه تم تحديد ملاعب جامعة الإمارات في مدينة العين لتدريبات المنتخبات، ووضع جميع التدابير والترتيبات الخاصة بنجاحها، لتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية.

وأضاف أن البطولة تسهم في تمكين الكوادر الإماراتية الإدارية والتحكيمية، وتطوير قدراتهم من خلال المشاركة في إدارة وتنظيم البطولات الرياضية الدولية.

وكشف عن تخصيص 3 فنادق في مدينة العين لإقامة المنتخبات وحكام البطولة، وتعيين لجان عدة لاستقبال المشاركين في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة، مشيرا إلى أنهم بانتظار التأكيد النهائي لمشاركة المنتخب اليمني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز