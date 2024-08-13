زمزم وغلا الحمادي... مسيرة من ذهب وطموحات بلا حدود

المصدر: أبوظبي - البيان

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لطالما كانت دولة الإمارات موطناً للعديد من الأبطال وقدمت للعالم نخبة من المبدعين في مختلف المجالات، وتبرز اليوم العديد من الأسماء الإماراتية اللامعة في مجال الرياضة، ولا سيما الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، حيث أصبح اسم دولة الإمارات مرادفاً للتفوق في هاتين الرياضتين إلى جانب التميز في تنظيم أقوى البطولات عالمية المستوى.

وتمكنت الشقيقتان زمزم وغلا محمد الحمادي، من رسم مسيرة رياضية مميزة، وحصدتا العديد من الميداليات الملونة التي طغى عليها بريق الذهب.

ونجحت الشقيقتان مؤخراً وللمرة الثانية على التوالي في حصد الميداليات الذهبية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي استضافتها أبوظبي بين 6 و10 أغسطس الجاري، حيث تمكنت زمزم من الدفاع عن لقبها في الفئة «أ» وزن 52 كجم، وحافظت غلا على لقب فئة الناشئين «ب» في وزن 44 كجم.

وتتمتع زمزم بعزيمة قوية وإصرار على تحقيق المركز الأول مهما كان حجم التحديات وصعوبة المنافسات، حيث تقول بعد تتويجها بلقب البطولة للعام الثاني على التوالي:

«سعيدة بتتويجي بالذهبية والدفاع عن لقبي، رغم صعوبة النزالات. بدأت بالتحضير والتدرب استعداداً لهذه البطولة فور انتهاء بطولة العام الماضي لأنني كنت أطمح للفوز بلقب نسخة هذا العام أيضاً، حيث نجحت بتقديم أداء جيد وحافظت على مستواي في جميع النزالات، وبالطبع سأبدأ من غد التدرب لأجل النسخة القادمة من البطولة».

ونجحت زمزم في النزال النهائي بتحقيق فوز قوي على منافستها الأمريكية زيرينا سايكس بإجماع الحكام، بعد سيطرة تامة على مجريات النزال ومحاولات عدة من زمزم للحسم بالإخضاع.

ويذكر أن زمزم الحمادي بدأت بممارسة رياضة الجوجيتسو وهي بعمر أربع سنوات، لتكمل اليوم مسيرة تمتد 13 عاماً من التدريب والتميز وحصد الميداليات، وهي تتمتع بطموح لا حد له يدفعها إلى تحقيق المزيد. وتؤكد مواصلة التدرب لبلوغ مستويات غير مسبوقة وتسطير مزيد من الإنجازات وتقول: «أعتزم في قادم الأيام المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو وبطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة».

وتنحدر زمزم من عائلة رياضية بامتياز، حيث تبرز شقيقتها غلا محمد الحمادي بقوة وتسطر بدورها مسيرة حافلة بالإنجازات والذهب، لتحقق إلى جانب شقيقتها لقب فئة الناشئين «ب» في وزن 44 كجم خلال بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، متفوقة في النزال النهائي على الأيرلندية إميلي هانيك، بعد أن أظهرت مهارات فنية وقوة رائعة، ليأتي فوزها بإجماع الحكام.

وتقول غلا: «مسرورة للغاية بنجاحي أنا وأختي في تحقيق ذهبيتين في هذه البطولة، إذ تربطنا علاقة قوية ونحن نتدرب سوياً ونمضي وقتاً طويلاً معاً، ونحظى بتشجيع العائلة وبأجواء ممتازة تتيح لنا التدرب بالمنزل في صالة خاصة».

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