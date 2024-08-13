الحمادي يستعد في ليون لبارالمبية باريس 2024

المصدر: دبي- «البيان»

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يبدأ بطل ألعاب القوى البارالمبي العالمي الإماراتي محمد الحمادي، معسكره التحضيري الأخير في مدينة ليون الفرنسية استعداداً للمشاركة في الألعاب البارالمبية باريس 2024.

والتي تنطلق 28 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

وأكد عبيد الزعابي مدرب المنتخب الوطني لألعاب القوى، الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 في تصريح له، أن الآمال تنعقد على أبطال البعثة المشاركة في الألعاب البارالمبية، وأبرزهم محمد الحمادي الذي اعتاد الوقوف على منصات التتويج.

وأوضح مدرب المنتخب الوطني لألعاب القوى أن البطل محمد الحمادي بدأ استعداداته مبكراً، إذ كانت البداية في فبراير الماضي، تبعها المشاركة في بطولة العالم باليابان، والتي أحرز فيها ذهبية 400م.

وبدأ البطل محمد الحمادي مسيرته الرياضية في عام 2003، من خلال ممارسة رياضة سباقات السرعة على الكراسي المتحركة، وقد شهدت الفترة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات المحلية والقارية والعالمية، من بينها ذهبية سباق 800م، في بارالمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، وفضية سباق 100م بألعاب لندن 2012 والتي حقق خلالها أيضاً برونزية سباق 200م.

كما كرر الإنجاز نفسه بالحصول على فضيه وبرونزية في ألعاب طوكيو 2020، كما أنه لا يزال يحتفظ بالرقم العالمي والآسيوي بسباق 1500م. وأشار المدرب عبيد الزعابي إلى أن المنافسات في النسخة القادمة من البارالمبية ستكون صعبة مع ظهور منافسين أقوياء ، لكن الثقة كبيرة في أبطال الإمارات لما يمتلكونه من خبرة كبيرة.

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