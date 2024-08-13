مدية النيادي تحرز برونزية دولية بلغاريا للشراع

المصدر: صوفيا - «البيان»

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أحرزت نجمة منتخب الإمارات الوطني لرياضة الشراع الحديث مدية خالد النيادي (11 عاماً)، الميدالية البرونزية في منافسات بطولة بلغاريا الدولية للشراع الحديث (كأس سارفوفو 2024)، التي جرت في صوفيا خلال الفترة من 8 - 11 الجاري بمشاركة عدد من المواهب في فئة أوبتمست من القارة الأوروبية.

وتأتي مشاركة مدية خالد النيادي، صاحبة برونزيتي الشراع في الدورة العربية الخامسة عشرة للألعاب الرياضية التي جرت بالجزائر العام الماضي، ضمن خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان لإعداد وتأهيل عناصر المنتخبات الوطنية وتوفير فرص الاحتكاك للمواهب الصاعدة.

وأثنى محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع الحديث، على النتائج التي حققتها البطلة الإماراتية الصاعدة في المشاركة الأوروبية، مؤكداً أن الحدث كان فرصة جيدة لاكتساب التجربة والاحتكاك مع المدارس والأكاديميات الأوروبية المتخصصة وذلك من أجل رفع الجاهزية للمشاركات المقبلة في روزنامة الفعاليات والبطولات العالمية والقارية والإقليمية.

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