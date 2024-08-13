الأردن يحتضن «آسيوية ناشئي اليد» سبتمبر المقبل

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن ناصر سالم الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، عن تلقي اتحاد الإمارات لكرة اليد تعميماً من الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يتضمن نقل إقامة البطولة الآسيوية الـ10 للناشئين لكرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، والمؤهلة لبطولة العالم 2025 في سلوفينيا.

والتي كان مقرراً إقامتها في مدينة شيراز الإيرانية خلال الفترة من 3 ولغاية 14 سبتمبر المقبل إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأبقى الاتحاد الآسيوي على المواعيد السابقة للبطولة، وقد حدد 15 أغسطس الجاري موعداً لإقامة مراسيم القرعة من جديد بمقر الاتحاد الأردني لليد.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي الذي صدر رسمياً بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة وامتناع العديد من المنتخبات المشاركة في البطولة من السفر إلى إيران.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن قراره رسمياً عبر منصاته الاجتماعية وحدد أيضاً المنتخبات المشاركة وهي ذاتها التي سبق أن أعلنت مشاركتها في التواجد في إيران وهي الإمارات والأردن والبحرين والكويت والسعودية وقطر والعراق والصين والصين تايبيه والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

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