حفل ختام الأولمبياد.. عرض مرصع بالنجوم

المصدر: باريس - أف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت باريس أسبوعين ونصف استثنائيين من الرياضات الأولمبية والعاطفة مع عرض عند غروب الشمس مرصع بالنجوم في الاستاد الوطني الفرنسي، وتسليم مهام استضافة الألعاب الصيفية إلى المدينة التالية في الصف: لوس أنجليس عام 2028.

وانطلق حفل ختام الألعاب الأولمبية في باريس ببث صور جوية لنهر السين وبعض اللحظات البارزة من حفل الافتتاح في 26 يوليو.

وبعد 16 يوماً من المنافسات، مررت العاصمة الفرنسية الشعلة الأولمبية إلى لوس أنجليس، المدينة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2028، في ختام الاحتفالات في حديقة التويلري، حيث يقع المرجل الأولمبي، وفي ملعب «استاد دو فرانس».

وأطفأ السباح الفرنسي ليون مارشان المرجل الأولمبي، أحد أبرز رموز ألعاب باريس 2024 الصيفية، في بداية حفل الاختتام، حيث نقلت الشعلة في فانوس إلى استاد فرنسا في ضاحية سان دوني.

وبدأ الحفل الختامي، الأقصر من الافتتاحي الذي استمر أربع ساعات، بعودة الرياضيين إلى الملعب، تلاه عرض مدته 40 دقيقة انتهى بعرض موسيقي احتفالي مع فريقي إير وفينيكس، وخطابي رئيسي اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ واللجنة المنظمة المحلية توني إستانغيه وبالطبع تمرير العلم الأولمبي إلى المدينة المضيفة المقبلة.

وعُهد حفل اختتام الألعاب الأولمبية باريس 2024 بإدارته الفنية مرة أخرى إلى المخرج توما جولي الذي قدم مسرحية أوبرا تسمى «أرقام قياسية» يمزج بين الماضي والمستقبل. وقال: «لقد تم الحفاظ على جميع حرياتنا، لأن هذا البلد بلد حرية الإبداع».

وقبل حفل الختام أخلت السلطات الفرنسية برج إيفل بعد أن شوهد شخص يتسلق المعلم البارز في باريس قبل ساعات من حفل ختام الألعاب الأولمبية.

وشوهد الشخص بلا قميص وهو يتسلق البرج الذي يبلغ ارتفاعه 1083 قدماً بعد ظهر اليوم، وفقاً لما ذكرته شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية. ومن غير الواضح المكان الذي بدأ منه صعود البرج، لكن تم رصده فوق الحلقات الأولمبية التي تزين القسم الثاني من البرج، فوق سطح منصة المشاهدة الأولى في البرج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز