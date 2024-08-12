17 ميدالية.. حصاد العرب في أولمبياد باريس

المصدر: باريس - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز البحريني أحمد تاج الدين ذهبية وزن 97 كلغ ضمن المصارعة الحرّة، أمس، في اليوم الأخير من أولمبياد باريس 2024.

وبهذه الميدالية حصد العرب 17 ميدالية ملونة في المحصلة النهائية.

ورفع العرب رصيدهم إلى 7 ذهبيات، مقابل خمس في نسخة طوكيو صيف 2021 التي كانت الأنجح لهم.

وتحقق الذهب الأولمبي العربي عن طريق الجزائرية كيليا نمور في الجمباز ومواطنتها إيمان خليف في الملاكمة.

وكان نصيب البحرين ذهبيتين أيضاً بفضل العداءة وينفريد يافي والمصارع أحمد تاج الدين. وأهدى سفيان البقالي المغرب ذهبية في ألعاب القوى. وكان نصيب مصر وتونس ذهبية واحدة لكل منهما، حيث فاز المصري أحمد الجندي بذهبية الخماسي الحديث، بينما توج التونسي فراس القطوسي بذهبية في المبارزة.

وفاز العرب بـ 4 فضيات تحققت عن طريق التونسي فارس الفرجاني في المبارزة، والأردني زيد مصطفى في التايكواندو، والبحرينية سلوى عبد الناصر في ألعاب القوى، والمصرية سلوى سمير في رفع الأثقال.

وتحققت الـ 6 ميداليات البرونزية بواسطة البحريني غور ميناسيان في رفع الأثقال، والجزائري جمال سجاتي في ألعاب القوى، والقطري معتز برشم في ألعاب القوى، والمصري محمد السيد في المبارزة، والتونسي محمد الجندوبي في التايكواندو، وأحرز منتخب المغرب لكرة القدم الميدالية البرونزية.

وكان البحريني أحمد تاج الدين آخر العرب المتوجين في الأولمبياد أمس، وذلك بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات على الإيراني أمير علي أزاربيرا 4 - 3، والكازاخستاني أليشر يرغالي 14 - 2، والأمريكي كايل فريدريك سنايدر 6 - 4، تغلّب تاج الدين في النهائي على الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي 2 - 0.

وقال بعد فوزه «بعد سنة من التمارين، كنت في غاية التركيز». وعن فوزه بالنقاط «قام بهجمة مرتدة، فتصيّدته في هذه الحركة».

وهذه ثاني ذهبية للبحرين في باريس، بعد تتويج العداءة وينفرد يافي في سباق 3 آلاف متر موانع، والميدالية الرابعة بعد فضية العداءة سلوى عيد ناصر في سباق 400 متر والرباع غور ميناسيان في وزن +102 كلغ في رفع الأثقال.

وهي الميدالية الأولى للبحرين في المصارعة، بعد أن أصبح ميناسيان السبت أول رياضي يمنحها ميدالية خارج رياضة ألعاب القوى.

ولد تاج الدين في داغستان وحمل ألوان روسيا حتى 2022. وأحرز أول لقب عالمي عام 2023 في بلغراد، عندما أهدر ثلاث نقاط فقط في خمس مباريات.

وقال بعد تتويجه العالمي «كان حلمي في السابق أن أحرز لقب بطولة داغستان، واليوم أحرزت بطولة العالم للكبار».

كما توّج بذهبية الألعاب الآسيوية الأخيرة في هانغجو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز