فريق الإمارات القابضة يعلن عن تشكيله لطواف فرنسا للسيدات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن فريق الإمارات القابضة، فريق السيدات المحترف الأول للدراجات في الدولة، عن تشكيله في طواف فرنسا للسيدات، المقرر انطلاقه اليوم ويستمر حتى 18 الجاري. سيتنافس الفريق في هذه النسخة من السباق العالمي المرموق بسبع لاعبات هن: صوفيا بيرتيسولو وميكايلا هارفي وليزي هولدن وكارولينا كوميجا وإيريكا ماجنالدي وسيلفيا بيرسيكو وكارلين سوينكلز.

كما ستشهد مشاركة الفريق في طواف فرنسا للسيدات ارتداء اللاعبات لقميص صُمم خصيصاً للمشاركة في هذا المحفل الدولي المهم. يأتي تصميم القميص ليعبر عن مهمة الفريق، حيث يتضمن عناصر رمزية تسلط الضوء على اهتمام الفريق بتمكين المرأة، ويؤكد على إيمانه بالتنوع، وتشجيعه الأخريات على القيادة والتحلي بالمسؤولية في إطار رياضة ركوب الدراجات الهوائية للسيدات.

وحول المشاركة في الطواف؛ قالت ميليسا مونكادا، رئيسة فريق الإمارات القابضة: «يعتبر سباق طواف فرنسا للسيدات ذروة موسم سباقاتنا، ويسعدنا أن نشارك في هذا السباق المهم بتشكيل قوي من اللاعبات الموهوبات. كلنا حماس لخوض هذا التحدي، ولرؤية الأداء القوي للاعبات فريق الإمارات القابضة، وروحهن المفعمة بالتصميم التي تظهر في كل سباق، وسعيهن الدؤوب للفوز الذي هو سمة الأبطال».

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