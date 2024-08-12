الاتحادان الإماراتي واللبناني للجولف يستشرفان المستقبل باتفاقية تعاون

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجولف توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين الإماراتي واللبناني للجولف، يستشرفان من خلاله مستقبلاً أفضل للعبة وقواعدها وأجهزتها الفنية والإدارية، وصولاً لأعلى درجات النجاح على المستوى العربي، وصولاً للآسيوية وللعالمية.

وأوضح اللواء الهاشمي في تصريحات صحافية على هامش ترأسه وفد «الجولف الإمارات» في المعسكر الخارجي للمنتخبات الوطنية في العاصمة المغربية الرباط، خلال الفترة من 29 يوليو ولغاية 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 لاعباً ولاعبة من جميع الفئات العمرية، أن توسيع نطاق الشراكات مع الاتحادات العربية يأتي في إطار استراتيجية اتحاد الإمارات للجولف، المستندة إلى توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية عن الجانب اللبناني كريم سليم سلام رئيس الاتحاد اللبناني للجولف. وتعزز الاتفاقية مفهوم الشراكة مع جميع الأشقاء العرب، بما يسهم في مواصلة مسيرة تطوير وزيادة انتشار اللعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز