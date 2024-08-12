طموحات قوية لفريق أبوظبي بكأس أورا للشراع الحديث في إيطاليا

المصدر: لاجاردا (إيطاليا) - البيان

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ارتفع عدد المشاركين في كأس أورا للشراع الحديث في نسختها التاسعة والعشرين، والتي تقام في بحيرة لاجاردا الإيطالية إلى 535 بحاراً يشاركون جميعاً في فئة الأوبتيمست، والتي تعد أولى فئات المنافسات في فئة الشراع الحديث، وتختتم تفاصيل الكأس اليوم الاثنين في يومها الختامي بمشاركة وحضور فريق أبوظبي للشراع الحديث الذي يطمح إلى أن يسجل مراكز قوية من خلال المنافسة، بالإضافة إلى مواصلة رحلة اكتساب الخبرة والمهارة في المنافسة.

وكانت المنافسة قد بدأت أول من أمس بتقسيم المشاركين إلى أساطيل مختلفة، حيث يضم أسطول المبتدئين 85 بحاراً، فيما يضم أسطول البحارة المتقدمين 450 بحاراً حسب الفئات العمرية، وتقام الكأس في أجواء قوية وفي حضور ومشاركة أبطال في هذه الفئة من مختلف العالم، وسجل فريق أبوظبي مراكز متقدمة في اليوم الأول في محاولات الوصول لأفضل النتائج عبر المشاركة.

وتشهد المنطقة التي تقام من خلالها المنافسات حضوراً وإقبالاً لفئات كثيرة من الشراع الحديث، حيث تعد ملائمة للتدريبات وإقامة المعسكرات الصيفية، وسيستمر فريق أبوظبي في معسكره التدريبي مع نهاية أحداث البطولة حتى يوم عشرين من أغسطس في نفس المكان، ويشارك فريق أبوظبي بأعضائه عبدالله الزبيدي، حمد المهيري، خليفة الرميثي، ذياب المهيري، زايد الحوسني.

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