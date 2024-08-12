سلطان بن شخبوط: المشاركة الكبيرة تعكس نجاح الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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أثنى الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، على نجاح فعاليات النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية 2024، والتي أقيمت خلال الفترة من 19 إلى 28 يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب من المواطنين والمقيمين في 4 ألعاب إلكترونية، هي كرة القدم الإلكترونية، ودوري الأساطير (Legends of League)، وفالورانت (Valorant) وموبايل ليجند (MLBB).

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان أن النسخة الأولى للدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية تأتي امتداداً للاستراتيجية التي أطلقها الاتحاد لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال استقطاب ودعم المواهب الإماراتية، وتكوين فرق قادرة على المنافسة في البطولات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة في فعاليات النسخة الأولى يعكس النجاح الكبير الذي تحققه الرياضات الإلكترونية في الدولة على صعيد الانتشار والتطور.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية أن إطلاق أول دوري رسمي للرياضات الإلكترونية، يشكل انطلاقة جديدة وتاريخية للرياضات الإلكترونية في الإمارات، لافتاً إلى أن جهود الاتحاد مستمرة من أجل تطوير اللعبة واللاعبين وتجهيزهم لمختلف البطولات الدولية المقبلة، والسير بخطى ثابتة نحو الريادة في هذا القطاع، ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وقال: «يحظى قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الإمارات بدعم من قيادتنا الرشيدة، وسيسهم الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية في نقل هذا القطاع إلى آفاق جديدة، ونحن ملتزمون في الاتحاد ببذل المزيد من الجهود والسعي نحو توفير الفرص للاعبين ليصبحوا أبطالاً ثم تمكينهم لإلهام الجيل القادم».

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