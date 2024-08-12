«فريق الفارسات» يتوّج بكأس شيرغار في أسكوت

المصدر: دبي ـ البيان

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انتزع «فريق الفارسات» بقيادة الفارسة المخضرمة هايلي تيرنر كأس النسخة الـ23 من سباقات سوق دبي الحرة لكأس شيرغار للخيول، التي أقيمت على مضمار أسكوت الإنجليزي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتُعد من أبرز منافسات فرق الفرسان في العالم، ويبلغ إجمالي جوائزها المالية 500 ألف جنيه إسترليني.

تنافس على كأس العام، الذي شهد للمرة الأولى تساوي عدد الفارسات المشاركات مع الفرسان، فرق «بريطانيا العظمى وأيرلندا» و«أوروبا» و«فريق السيدات» و«عموم العالم» الذي ضم أيضاً فارسات من أستراليا واليابان وجنوب أفريقيا.

نجحت الفارسة المحترفة الوحيدة من جنوب أفريقيا «راشيل فينيكر» في إهداء فريق عموم العالم الفوز بشوط الحدث الافتتاحي «شيرغار كاب داش» لمسافة 1000 متر على صهوة «هولكام باي» الذي يشرف على تدريبه ويليام نايت، وذلك في أول مشاركة لها في هذه السباقات في المملكة المتحدة. في حين اكتفت زميلتها اليابانية في الفريق «ناناكو فوجيتا» بالمركز الرابع على ظهر «أداي إن ديفون».

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