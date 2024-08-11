12 ميدالية للإمارات في مونديال الفنون القتالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسدل الستار، أمس، على منافسات النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وشهدت البطولة منافسات قوية وأجواء مميزة وحضور جماهيري كبير، وحقق منتخبنا الوطني 12 ميدالية، بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، و7 ميداليات برونزية.

وشهدت البطولة، والتي أقيمت في مبادلة آرينا في أبوظبي مشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة من 47 دولة، وتوج منتخب أوكرانيا بطلاً، وطاجيكستان وصيفاً، وأوزبكستان في المركز الثالث.

حضور

وحضر مواجهات اليوم الختامي الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية والشيخ شخبوط بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وكاريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، ووسام أبي نادر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ومحمد قمبر، رئيس الاتحاد البحريني للفنون القتالية المختلطة، ودينساين وايت، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ورينزو جرايسي، أسطورة الجوجيتسو البرازيلي، وعدد من ممثلي بعثات الدول المشاركة، وسفارات الدول لدى الدولة.

وشارك منتخب الإمارات للناشئين للمرة الثالثة في تاريخه في منافسات البطولة، ليحقق حصيلة 12 ميدالية، منها 4 ذهبيات، حققها كل من سارة الزرعوني (في وزن 40 كجم للمرحلة العمرية «ج»، وغلا الحمادي (فئة الناشئين «ب» في وزن 44 كجم)، وراكان الحمادي (فئة «ج» في وزن 34 كجم)، وزمزم الحمادي (فئة «أ» في وزن 52 كجم).

وتقدم العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على رعايته الكريمة للبطولة.

فخر

وقال الظاهري: «فخورون للغاية بالنجاح الاستثنائي، الذي حققته النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والذي يعد ثمرة للدعم اللامحدود والتوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

إن ختام هذه البطولة وسط الإشادات الواسعة من جميع الوفود المشاركة واللاعبين ورؤساء وأعضاء الاتحادات الدولية، والجمهور على حد سواء، يؤكد نجاح العاصمة أبوظبي بترك بصمة بهذه الرياضة، من خلال تقديم بطولات عالمية المستوى».

وأضاف: «سعادتنا كبيرة بتحقيق منتخبنا الوطني 12 ميدالية، ولا سيما مع نجاح الشقيقتين الحمادي في الحصول على الميداليات الذهبية لعامين متتاليين، وهو إنجاز كبير نفتخر به، وجاءت هذه الإنجازات نتيجة للجهود التي بذلت من جميع الأطراف للمشاركة في صياغة مستقبل مشرق للأجيال الجديدة من مواهب الفنون القتالية المختلطة الإماراتية.

هذا النجاح هو تتويج لتعاوننا مع جميع الجهات المعنية والشريكة والداعمة، والتفاني والعزيمة من اللاعبين واللاعبات. ونتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الكوادر الإدارية والفنية التي تواصل دعم المنتخب الوطني».

إشادة عالمية

بدوره، قال كاريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: «كانت بطولة ناجحة ومميزة للغاية، وسررنا برؤية الجيل المقبل من أبطال الفنون القتالية المختلطة يقدمون أجمل العروض الفنية والمهارية، ونجح اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بتنظيم بطولة وفقاً لأعلى المعايير».

وأضاف براون: «تعكس مشاركة أكثر من 800 رياضي من 47 دولة، يتنافسون على أعلى المستويات نجاح مساعينا في إحداث تغيير إيجابي وتطوير هذه الرياضة.

ويشهد المستوى الفني للبطولة مزيداً من التطور عاماً بعد عام، ما يؤكد فعالية توصياتنا للاتحادات الوطنية في التركيز على تطوير الأجيال الأصغر سنا من اللاعبين، وتنبع أهمية تنظيم فعاليات مثل بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين والبطولات القارية في ضمان التطور المستمر لهذه الرياضة».

بدوره قال رينزو جرايسي، أسطورة الجوجيتسو البرازيلي: «أروع ما في هذه البطولة هو مشاهدة الأجيال المقبلة من أبطال الفنون القتالية المختلطة، واستقطبت البطولة 800 رياضي يتنافسون في مستوى الهواة، وأعتقد أنه بعد حوالي 7 سنوات من اليوم سنرى العديد منهم ينافسون على مستوى احترافي، ويمثلون رياضة الفنون القتالية المختلطة بكل شغف، وهذه المرة الثانية، التي أحضر فيها هذه البطولة، حيث كانت المرة الأولى في صربيا، ولكن هذا العام في أبوظبي البطولة أضخم بكثير وعلى مستوى رفيع من التنظيم، حيث يقوم اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بعمل رائع».

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