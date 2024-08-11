أوساكا تستعيد أمتعتها المفقودة في سينسناتي

المصدر: سينسناتي(الولايات المتحدة) - وكالات

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واجهت لاعبة التنس اليابانية، ناعومي أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى متاعب غير متوقعة عندما وصلت إلى مدينة سينسناتي الأمريكية، أول من أمس، واكتشفت عدم وصول أمتعتها على نفس الرحلة، ما يهدد مشاركتها في إحدى البطولات، لكن لحسن حظ اللاعبة نجحت يونايتد إيرلاينز في تحديد مكان الأمتعة بعد ذلك.

استعداد

وتشارك أوساكا في بطولة سينسناتي المفتوحة، وهي من فئة ألف نقطة في إطار الاستعداد لبطولة أمريكا المفتوحة رابع وآخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

رد

وكتبت أوساكا عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «فقدت يونايتد إيرلاينز أمتعتي، وإن لم أحصل عليها .. حرفياً فلن أتمكن من اللعب (في بطولة سينسناتي المفتوحة)».

وبعد دقائق فقط رد حساب يونايتد إيرلاينز على منصة «إكس» ووعد بالمساعدة، ثم كتب بعد ذلك بساعتين قائلاً: إنه تم العثور على الحقائب. وقالت شركة الطيران: «نرجو منك توجيه رسالة مباشرة إلينا حتى يتسنى لنا إيصال الأمتعة إليك».

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