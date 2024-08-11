كارينغتون تحرز ذهبية الكاياك الفردي للسيدات 500 متر

المصدر: باريس - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت النيوزيلندية ليزا كارينغتون بالميدالية الذهبية لمنافسة الكاياك الفردي للسيدات لمسافة 500 متر في أولمبياد باريس الصيفي أمس.

وحصلت المجرية تامارا تيبيش على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما ذهبت البرونزية للدنماركية إيما أستراند يورغنسن بعد احتلالها المركز الثالث. وأنهت كارينغتون (35 عاماً) السباق في دقيقة واحدة و47.36 ثانية وهو رقم قياسي أولمبي لتحرز ثالث ذهبية في الدورة الحالية وتختتم مسيرتها بنجاح.

وخلال السباق نجحت المنافسة المجرية في تجاوز كارينغتون لكن لفترة قصيرة قبل أن تعود النيوزيلندية للصدارة وتحقق الفوز بفارق يزيد على ثانية كاملة. وفازت الكندية كيتي فينسنت بالميدالية الذهبية بمنافسات الكانوي الفردي لمسافة 200 متر للسيدات وحصلت الأمريكية نيفن هاريسون على الفضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز