لوس أنجليس.. أولمبياد من دون سيارات

المصدر: باريس - أ ف ب

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يرغب منظمو أولمبياد لوس أنجليس 2028 في تنظيم عرس أولمبي خالٍ من السيارات من أجل مكافحة الاختناقات المرورية الشهيرة في المدينة الكبرى الواقعة في كاليفورنيا وتشجيع المتفرّجين على استخدام وسائل النقل العام التي سيتم تطوير شبكتها، حسبما أعلنوا أمس.

وقالت عمدة المدينة كارين باس خلال مؤتمر صحافي: إن الألعاب الأولمبية ستكون «ألعاباً من دون سيارة»، موضحة أنه سيتم أيضاً اتخاذ إجراءات لتشجيع العمل عن بعد من قبل سكان المدينة التي يبلغ عدد سكانها الآن حوالي 3.8 ملايين نسمة ومنطقة حضرية تتخطّى 18 مليون نسمة.

وأضافت باس: «إن هذه الألعاب من دون سيارات ستعني أنه سيتعين عليكم استخدام وسائل النقل العام للوصول إلى جميع المواقع (الرياضية)»، موضحة «ولتحقيق ذلك، نعمل على تطوير شبكة النقل العام لدينا». سيتم استعارة أكثر من 3 آلاف حافلة من مناطق أخرى.

وأكدت عمدة المدينة أن الاختناقات المرورية لن تكون مشكلة في عام 2028، مذكرة بمثال الألعاب الأولمبية السابقة التي نظمت في المدينة عام 1984.

وقالت «في عام 1984، كان سكان لوس أنجليس مرعوبين من احتمال حدوث اختناقات مرورية رهيبة. وفوجئنا بعدم وجود هذه الاختناقات رغم أنه لم تكن لدينا في عام 1984 التكنولوجيا التي لدينا».

تجربة

وتذكرت أنه خلال الألعاب الأولمبية السابقة، قام مسؤولو البلدية وقتها بتشجيع السكان على توزيع العمل إلى ثلاث نوبات يومياً. أوضحت «أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك مرة أخرى والحصول على دورة ألعاب خالية من السيارات تتضمن تشجيع الناس على عدم القيادة واستخدام وسائل النقل العام».

وتابعت «لقد استخلصنا من كوفيد أن هناك عمالاً أساسيين يجب عليهم القدوم إلى العمل. ولكن إذا اقتصرنا على ذلك، فسيكون الأمر أسهل بكثير لأننا فعلنا ذلك أثناء الوباء وسيكون لدى الناس مرجع حديث يوضح أن ذلك ممكن».

كما أكدت باس أنه سيتم اتخاذ إجراءات لإيواء ما يقرب من 75 ألف شخص بلا مأوى في المدينة. وعندما سئلت عما إذا كان هذا سيؤدي، كما هو الحال في باريس، إلى إجراءات تباعد، أجابت: «سنعيد إسكان سكان لوس أنجليس وسنخرجهم من الشوارع».

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