الرباع الصيني ليو يحرز ذهبية 102 كيلوغرام في باريس

المصدر: باريس - وكالات

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قدم بطل العالم الصيني ليو هونهوا أداء رائعاً ليتوج بالميدالية الذهبية لوزن 102 كيلوغرام بمنافسات رفع الأثقال للرجال في أولمبياد باريس أمس.

ورفع ليو 186 كيلوغراماً في الخطف ليضع نفسه في موقف جيد، لكن الأرميني جاريك كارابيتيان تمكن من معادلة ذلك الوزن في محاولته الثالثة للضغط على الرباع الصيني.

لكن ليو (22 عاماً) بدأ محاولة النتر برفع 220 كيلوغراماً بنجاح، ليصل إلى إجمالي 406 كيلوغرامات، ثم رفع ثمانية كيلوغرامات إضافية في المحاولة الثانية لكن المحاولة لم تحتسب.

وحصل أكبر جوراييف وهو من أوزبكستان على الميدالية الفضية بمجموع 404 كيلوغرامات، بينما توج رباع روسيا البيضاء ياوهيني تسيخانتسو الذي نافس كرياضي محايد بالميدالية البرونزية بإجمالي 402 كيلوغرام.

وسقط الليبي أحمد أبو زريبة مغشياً عليه أثناء المنافسات، وتلقى الرعاية الطبية لكنه تمكن من الخروج وسط تصفيق حار من الجمهور. وتعد فئة 102 كيلوغرام للرجال فئة جديدة في الأولمبياد، بعدما أعاد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال تنظيم البرنامج بعد ألعاب طوكيو.

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