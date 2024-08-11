تولا.. عداء احتياطي يعيد ذهب الماراثون إلى إثيوبيا بعد 24 عاماً

المصدر: باريس - رويترز

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توج العداء الإثيوبي تاميرات تولا بالميدالية الذهبية لسباق ماراثون الرجال في أولمبياد باريس الصيفي أمس بعد تفوقه على جميع أقرانه، بينما فشل الكيني إليود كيبوشج في سعيه للفوز باللقب الأولمبي للسباق للمرة الثالثة على التوالي وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وحصل البلجيكي بشير عبدي على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الكيني بنسون كيبروتو بعد احتلاله المركز الثالث.

وكان عبدي حصل على برونزية السباق في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام.

وبفوزه أصبح تولا (32 عاماً) المتخصص في سباقات اختراق الضاحية سابقاً أول إثيوبي يحرز ذهبية ماراثون الرجال الأولمبية منذ 24 عاماً.

ولم يكن تولا ضمن الفريق الأولمبي الإثيوبي للماراثون لكنه استدعي بعد إصابة سيساي ليما في عضلات الفخذ. وكان تولا فاز بماراثون نيويورك العام الماضي في رقم قياسي على مستوى مضمار السباق. وحقق تولا تقدماً واضحاً مبكراً وعبر خط النهاية مسجلاً ساعتين وست دقائق و26 ثانية.

وحافظ العداء الإثيوبي على تقدمه وسط تشجيع كبير من الجمهور. وعندما وصل تولا إلى خط النهاية تلقى تشجيعاً من العداء الإثيوبي الشهير هايلي جيبرسيلاسي المتوج بالذهبية الأولمبية لسباق 10 آلاف متر مرتين.

وقد قال تولا في السابق إن جيبرسيلاسي كان أحد أسباب تحوله للماراثون.

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