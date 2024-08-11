الفرنسي دوكوس.. قوة دفع المدرجات لا تكفي للبرونز

المصدر: باريس - رويترز

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فاز الأمريكي راي بنجامين بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى باولمبياد باريس أول من أمس.

وحصل النرويجي كارستن فارهولم على الميدالية الفضية والبرازيلي أليسون دوس سانتوس على الميدالية البرونزية.

وأدى وجود العداء الفرنسي المفضل كليمنت دوكوس في الملعب إلى زيادة مستوى التشجيع حيث كان مشجعو فرنسا يسعون بكل قوة لرؤية أول ميدالية فرنسية في ألعاب القوى، لكنه فشل في ذلك ليحتل المركز الرابع.

وكان بنجامين، الذي حل في المركز الثاني خلف فارهولم في نهائي طوكيو، هو المسيطر دائماً وسجل أفضل رقم في الموسم وهو 46.46 ثانية. وكافح فارهولم، حامل الرقم القياسي العالمي ليحصل على الفضة.

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