مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية يتابع تجهيزات الفرق

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية اجتماعاً لمتابعة تحضيرات الفرق والألعاب المختلفة لانطلاق الموسم الرياضي 2024 - 2025.

حضر الاجتماع عبدالرزاق السيد الهاشمي، رئيس مجلس الإدارة، وعبدالباسط علي عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء سالم محمد بن علي، فيصل حسين الطواش، ومحمد مطر الجميري، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للشركة، فريد القيواني.

ناقش المجلس استعدادات بداية الموسم الجديد لكل الألعاب الرياضية المدرجة بفئاتها المختلفة، وقام بتفقد تدريبات الفريق الأول لكرة السلة والفريق الأول للكرة الطائرة في صالة راشد بن حمدان، متمنين للفرق موسماً رياضياً حافلاً بالإنجازات والنجاحات.

محاضرة توعية

من جهة أخرى، نظم نادي النصر الرياضي محاضرة توعية خاصة لسائقي الحافلات العاملين في النادي بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية وإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بهدف تعزيز الوعي بأهمية السلامة المرورية ورفع كفاءة السائقين في التعامل مع المركبات والحفاظ على سلامة الركاب.

شهد المحاضرة 20 سائقاً، وتركزت حول قوانين المرور الأساسية، كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، قوانين السير وتعديلاتها والمخالفات التي قد تفرض في حالة عدم الالتزام بالقوانين، أهمية الصيانة الدورية للحافلات، التعامل مع الركاب بشكل يضمن سلامتهم وراحتهم.

وقد شهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من الحاضرين، الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات حول المواضيع المطروحة، مؤكدين أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات لرفع مستوى الوعي والسلامة لدى السائقين، وأهمية تطبيق ما تم تعلمه في المحاضرة لضمان سلامة الجميع.

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