إثارة في مونديال الفنون القتالية المختلطة للناشئين

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت الإثارة، أمس، في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، في يومها الرابع، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وانطلقت البطولة في مبادلة أرينا يوم 6 أغسطس الجاري وتختتم اليوم.

وبعد ختام منافسات فئتي الناشئين «ج» للمرحلة السنية 12 - 13 عاماً، و«ب» للمرحلة السنية 14 - 15 عاماً، شهدت البطولة في يومها الرابع منافسات فئة الناشئين «أ» للمرحلة السنية 16 - 17 عاماً، بمشاركة أقوى نجوم الفنون القتالية المختلطة الصاعدين.

حضر منافسات اليوم الرابع الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وكاريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة.

ووسام أبي نادر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ودينساين وايت، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ومحمد قمبر، رئيس اتحاد البحرين للفنون القتالية المختلطة، ومحمد الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وعدد من ممثلي بعثات الدول المشاركة.

وتميزت المنافسات بأجواء حماسية ومهارات فذة ونزالات اتسمت بالقوة، حيث حسمت العديد من المواجهات في لحظاتها الأخيرة، ما أضفى مزيداً من الحماس إلى الأجواء.

وتكامل ذلك مع الروح الرياضية وقيم الاحترام والتعاون التي تسود الأجواء، ما يجعل من البطولة احتفالية فريدة تمنح اللاعبين فرصة مثالية للتميز وتقدم تجارب مشوقة للجمهور والمشجعين الذين امتلأت بهم مدرجات مبادلة أرينا من مختلف أنحاء العالم في مشهد من التشجيع والحماس.

دور جوهري

وأشار عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إلى أن الرعاية الكريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين لعبت دوراً جوهرياً في النجاح والأصداء الإيجابية التي شهدتها البطولة منذ يومها الأول.

وقال: «يندرج تنظيم هذه البطولة للعام الثالث على التوالي إلى جانب تمديد اتفاقية استضافتها في العاصمة أبوظبي لثلاثة أعوام أخرى، ضمن جهود الاتحاد لنشر ثقافة رياضة الفنون القتالية المختلطة وتعزيز قاعدة ممارسيها بالإضافة إلى تكريس مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة أقوى البطولات والفعاليات الرياضية العالمية.

وأضاف: «يبذل الاتحاد جهوداً حثيثة لبناء منتخب قوي قادر على المنافسة على مختلف الأصعدة ومواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في الأعوام الماضية. ويتجلى ذلك من خلال تطوير برامج تدريبية متقدمة وإقامة معسكرات إعداد مكثفة داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن استقطاب أفضل المدربين والخبراء الفنيين.

كما يحرص الاتحاد على إقامة وتنظيم البطولات المحلية والإقليمية والعالمية بهدف اكتشاف المواهب الواعدة وتوفير الدعم اللازم لها، لضمان تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم. وتندرج هذه الجهود في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الخريطة العالمية للرياضة».

ويتابع: «تحظى نسخة هذا العام من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين بإشادة واسعة من كافة الوفود المشاركة، حيث عبّروا عن إعجابهم الكبير بالاحترافية التنظيمية العالية وحفاوة الترحيب التي حظوا بها منذ وصولهم إلى العاصمة أبوظبي. وأشاد المسؤولون واللاعبون والأسر والعائلات بالمستوى الرفيع للخدمات المقدمة، والبنية التحتية المتطورة التي تتميز بها العاصمة أبوظبي .

والتي تضمن تجربة متميزة للاعبين وأعضاء الوفود المشاركة والأسر والجماهير المتوافدة من مختلف أنحاء العالم، وتجعل من البطولة حدثاً استثنائياً».

من جانبه، قال جيسون فريزر، رئيس اتحاد الفنون القتالية المختلطة في ترينيداد وتوباغو، ونائب رئيس اتحاد الفنون القتالية المختلطة في منطقة البحر الكاريبي: «نشارك للمرة الأولى في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، وأعتقد بأنها تجربة مميزة للغاية ونتطلع للعودة والمشاركة في العام المقبل مع عدد أكبر من اللاعبين. بالنسبة لي هذه زيارتي الثانية إلى أبوظبي.

وأعتقد بأنها مدينة رائعة وأجواؤها مميزة للغاية وشعبها مضياف. وبرأيي يقوم اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بجهود مميزة في استضافة هذه البطولة وفق أعلى المعايير، وأدعو جميع الاتحادات في منطقة الكاريبي إلى المشاركة في نسخة العام المقبل».

بدوره، قال جارجين أغاباليان، رئيس الاتحاد الأرميني للفنون القتالية المختلطة: «أعتقد بأن تنظيم البطولة رائع، حيث تحظى أبوظبي بسمعة عالمية في هذا الصدد، ونجحت في تنظيم هذه البطولة للعام الثالث على التوالي وفق أعلى المعايير».

وقالت تاليا دي بير من جنوب أفريقيا: «هذه زيارتي الأولى إلى أبوظبي، حيث جئت إلى هنا لتشجيع ولديّ، حيث شارك لوك يوم الثلاثاء في فئة الناشئين «ب» وزن 72 كجم، وجوشوا شارك اليوم في فئة الناشئين «أ» وزن 61 كجم، وقد قدما أداء رائعاً وكانت التجربة مميزة للغاية».

وتضيف: «أكثر ما حاز إعجابي هو التنظيم الرائع للبطولة، والعناية بأدق التفاصيل وتوفير أنشطة تلائم كل أفراد العائلة لقضاء أجمل الأوقات».

أجواء رائعة

من ناحيتها قالت هنادي جاسم، القادمة برفقة ابنها علي هشام لحضور البطولة: «أجواء البطولة رائعة، حيث جئنا إلى هنا منذ الصباح لمشاهدة النزالات. ابني علي يحب هذه الرياضة ويستمتع بمشاهدتها، ويسرني أن البطولة تقام هنا في أبوظبي كي يتسنى له الحضور ومشاهدة المنافسات».

وتضيف: «تسهم البطولة من خلال أنشطتها المصاحبة في تشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز التبادل الثقافي بين محبي الرياضة من مختلف الثقافات والجنسيات، خصوصاً أنها تجمع رياضيين ومشجعين من مختلف أنحاء العالم ما يفسح المجال وتبادل التجارب والثقافات وتعزيز قيم التسامح والاحترام وأواصر الترابط بين أفراد المجتمع ويعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات كمركز للتنوع الثقافي».

وتسهم استضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنشيط حركة القطاع السياحي، حيث يشهد هذا الحدث العالمي الفريد توافد آلاف الرياضيين والمشجعين من مختلف دول العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز