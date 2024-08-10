«عربي السلة» يناقش برامج الفترة المقبلة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة اجتماعاً يوم 17 أغسطس الجاري في القاهرة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لمناقشة برامج الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن الاجتماع عرض مذكرة الأمين العام العميد عبدالله شلبي حول بطولات الموسم السابق وانتخابات الاتحاد للدورة الجديدة لأربع سنوات مقبلة، إضافة إلى التقرير المالي والميزانية التقديرية خلال الفترة القادمة.

من جانب آخر تنطلق بعد غدٍ بمجمع الصالات باستاد القاهرة البطولة العربية للناشئين تحت 18 سنة بمشاركة أربعة منتخبات هي: مصر ولبنان والأردن والصومال.

إسماعيل القرقاوي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز