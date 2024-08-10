«أبوظبي للشراع الحديث» ينافس 500 بحار على كأس أورا في إيطاليا

المصدر: روما - البيان

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تنطلق، اليوم، منافسات كأس أورا للشراع الحديث على بحيرة لاجاردا في إيطاليا، بمشاركة وحضور فريق أبوظبي للشراع، الذي يواجه طموحات أكثر من 500 بحار مشارك في الكأس من 30 دولة.

حيث تستمر المنافسات على مدار ثلاثة أيام.

ويجتمع في الكأس الكلاسيكية التي تنطلق في نسختها التاسعة والعشرين هذا الموسم أفضل البحارة في فئات الأوبتيست، للمنافسة على المراكز الأولى، ويعد المكان الذي تقام فيه المنافسات من أفضل الوجهات للتدرب على منافسات الشراع الحديث، وأيضاً التعرف على قدرات الفرق والبحارة.

وكان فريق أبوظبي قد حضر وتواجد مبكراً في لاجاردا منذ الثاني من أغسطس، حيث أقام معسكراً تدريبياً خاصاً بحضور كوادره المميزة عبدالله الزبيدي، ذياب المهيري، خليفة الرميثي، حمد المهيري وزايد الحوسني.

ووجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية رسالة تشجيع ومؤازرة للفريق قبيل انطلاق المنافسات، وأكد أن المواهب الشابة التي يحتضنها فريق أبوظبي قادرة على أن تقدم مستويات عالية وقوية في المنافسة.

وأضاف: هدفنا الأساسي دوماً هو تحضير المواهب في فريقنا وإعدادها من أجل المشاركات والتمثيل في المستقبل مع المنتخبات الخاصة بالشراع، كما أن فئة الأوبتيمست الحالية هي فئة مهمة جداً كونها أولى فئات الشراع الحديث.

كما أشاد سالم الرميثي بكأس أورا، مؤكداً أنها معيار حقيقي للتعرف أكثر على قدرات الفريق الإماراتي المشارك حالياً، والذي يطمح لتقديم أفضل مستوياته في البطولة.

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