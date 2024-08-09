طائرة شباب الأهلي تتعاقد مع بارتوش ووزيمتشونوك

المصدر: دبي - البيان

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تعاقد نادي شباب الأهلي مع اللاعبين التشيكي ادم بارتوش، والروسي دينيس زيمتشونوك، لتدعيم صفوف فريقه الأول للكرة الطائرة للرجال في الموسم الجديد 2024-2025.

ويملك اللاعبان مسيرة مميزة في ملاعب الكرة الطائرة، اذ سبق وخاض بارتوش عدد من التجارب في عدد من الأندية الكبيرة في فرنسا وبلجيكا، وحقق العديد من البطولات أهمها بطولة الدوري الفرنسي والسوبر مع فريق نانت ريزي، وبطولة الدوري في بلاده مع فريق فاترا زلين، و مع فريق اف سي جيرنار ماسيك البلجيكي الذي احرز معه كأس بلجيكا، عوضاً عن مشاركته مع منتخب بلاده في البطولات الأوروبية الكبرى.

بينما سبق وخاض دينيس عدداً من التجارب في عديد من الأندية الكبيرة في روسيا، كما شارك وحقق العديد من البطولات أهمها بطولة الدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الروسي ودوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده واختير أفضل لاعب في كأس التحدي الروسي.

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