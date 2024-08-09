2200 لاعب ولاعبة من 82 دولة في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية عن مشاركة 2200 لاعب ولاعبة يمثلون 82 دولة فى النسخة الـ 30 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، وهي مشاركة قياسية مقارنة بما شهدته النسخة الماضية التي شهدت مشاركة 1704 لاعبين ولاعبات من 63 دولة.

وأكد النادي في بيان اليوم أنه تم اعتماد مشاركة 2200 لاعب ولاعبة بعد إغلاق باب التسجيل للمشاركين من خارج الدولة، مع منح الفرصة للفئات داخل الدولة للتسجيل حتى يوم غدٍ.

وتقام فعاليات النسخة الجديدة في 15 أغسطس الحالي على مدار 10 أيام، في فندقي «راديسون بلو»، و«سانت ريجيس»، نظراً لارتفاع عدد المشاركين.

ويشهد الحدث إقامة بطولات جديدة لفئات الناشئين، والفرق، والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات للأطفال بهدف تعريفهم باللعبة، وأهميتها، بمشاركة أسماء عالمية.

وتضطلع اللجان العامة في البطولة بجهود كبيرة لوضع كل الترتيبات الخاصة بالحدث البارز بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وقررت اللجنة المنظمة للمهرجان رفع قيمة جائزة بطل الماسترز إلى 30 ألف دولار احتفالاً بالنسخة الـ 30 للحدث الدولي الكبير، بينما ستبقى بقية جوائزه من دون تغيير.

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