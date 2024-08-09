دولي مسائل الشطرنج يثمن دعم الإمارات لنشر ثقافة ممارسة اللعبة

المصدر: الفجيرة - البيان

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ثمن الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الفجيرة للدعم الكبير الذي مهد إلى نشر ثقافة ممارسة رياضة حل مسائل الشطرنج، إضافة إلى الجهود الحثيثة والرامية لنقل مقر الاتحاد الدولي ليصبح في إمارة الفجيرة.

وقدمت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الشكر والتقدير إلى نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة لسعيه إلى تطوير رياضة حل مسائل الشطرنج واستضافته للبطولات ورعايته للمواهب وللدور المؤثر الذي يمكن أن يلعبه النادي في زيادة عدد اللاعبين والدول الممارسين لرياضة حل مسائل الشطرنج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أقيم في لاتفيا بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد الدكتور عبد الله آل بركت وأعضاء المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي وممثلي الدول الأعضاء.

وبحث المجتمعون استضافة الفجيرة لبطولة الحل الدولية رقم 21 السنة المقبلة.

بدوره بحث الدكتور عبد الله آل بركت مع رئيس الاتحاد الدولي مرجان كوفازيفيتش استراتيجية ضم أعضاء جدد للاتحاد.

كما ثمن الدكتور آل بركت الجهود التي تبذلها لجان الاتحاد على كافة المستويات واعتماد الألقاب الجديدة للاعبين المستحقين لها واعتماد أجندة البطولات للموسم المقبل.

وفي سياق متصل تم اعتماد إقامة بطولة العالم الأولى للناشئين لحل مسائل الشطرنج والتي ستجري مطلع شهر نوفمبر المقبل في البرازيل، وكذلك بطولة العالم الأولى لحل مسائل الشطرنج للأشبال والتي ستجرى في نهاية شهر نوفمبر المقبل في إيطاليا.

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