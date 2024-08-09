ديوكوفيتش يتخلى عن «سينسيناتي» بعد إنجازه الأولمبي

المصدر: وكالات

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قرر نجم التنس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش الانسحاب من بطولة سينسيناتي المفتوحة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة قبل أيام من انطلاق المسابقة.

وتحدث بوب موران، مدير البطولة، عن قرار ديوكوفيتش، الذي جاء بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال بأولمبياد باريس مؤخرا "ندرك بالتأكيد أن العودة السريعة إلى سينسيناتي بعد انتصاره الأولمبي كانت بمثابة تحول".

وتغلب ديوكوفيتش /34 عاما/ على الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية بباريس يوم الأحد الماضي، ليحصل على أول ميدالية ذهبية أولمبية له.

وسبق لديوكوفيتش، المتوج بـ 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) أن فاز ببطولة سينسيناتي، التي تجرى على الملاعب الصلبة، ثلاث مرات.

وتعتبر البطولة التي تنطلق غدا السبت أيضا بمثابة حدث تحضيري لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، في نيويورك والتي من المقرر أن تبدأ في 26 آب/أغسطس الجاري، كآخر بطولات جراند سلام هذا الموسم.

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