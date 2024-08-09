«العين للشطرنج» بطل مونديال كازاخستان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أن توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر من أهم الأسباب التي أسهمت في تحقيق الإنجازات للرياضة الإماراتية في المشاركات الخارجية كافة، وتعد دافعاً نحو مزيد من العمل والتطور في السنوات المقبلة.

وقال الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط في تصريحات على هامش الاستقبال الحافل لبعثة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية المتوج بلقب بطولة فرق العالم للشطرنج السريع التي اختتمت في كازاخستان إن هذا الإنجاز يتوج الخطط الاستراتيجية للتطور في النادي وجهود الفريق الفنية والإدارية واللاعبين ودعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي.

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