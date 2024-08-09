منافسات قوية في ثالث أيام «مونديال الفنون القتالية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت أمس فعاليات اليوم الثالث من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والتي تختتم غداً، وتقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وشهدت مبادلة أرينا حضوراً جماهيرياً حاشداً، ونزالات قوية بين نخبة أبطال الفنون القتالية المختلطة الواعدين ضمن الفئة «ب»، للمرحلة السنية 14 – 15 عاماً، والذين أظهروا عزيمة كبيرة على حسم النزالات والفوز بميداليات البطولة، وإبراز قدارتهم في واحدة من أهم البطولات العالمية.

حضر منافسات اليوم الثالث عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وكاريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة.

وصالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدكتور مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وعدد من ممثلي بعثات الدول المشاركة وسفارات الدول لدى الدولة.

وأشاد محمد جاسم الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بالأداء المشرّف لأبطال المنتخب الوطني، والذين أظهروا براعة كبيرة خلال النزالات، وأكد أن هذا المستوى المتميز، يأتي بفضل الدعم والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة، ويؤكد نجاح استراتيجيات وخطط اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، في التركيز على الفئات السنية الأصغر، لرسم ملامح مستقبل رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة.

وقال: «بذلنا كل ما في وسعنا لتنظيم هذه البطولة، وفق أعلى المعايير العالمية، ومنح اللاعبين الفرصة لإبراز قدراتهم ومهاراتهم. وتعكس المنافسات القوية والمهارات الفذة التي شهدناها، تميز هؤلاء اللاعبين على اختلاف أعمارهم وفئاتهم، والتزامهم بالتدريب للوصول إلى هذا المستوى المتميز، ما يبشر بآفاق مشرقة لرياضة الفنون القتالية المختلطة».

وأضاف: «نواصل في الاتحاد جهودنا الرامية إلى تعزيز هذه الرياضة، وتوسيع انتشارها محلياً وعالمياً، في إطار مساعينا لبناء منتخب وطني قوي، يرفع علم الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز مكانة أبوظبي، بصفتها عاصمة الرياضات القتالية في العالم، والوجهة الأولى للرياضيين الطامحين إلى تحقيق التميز».

وحقق المنتخب الوطني اليوم ميدالية فضية، كانت من نصيب سيف البلوشي في وزن 40 كغم، في حين فاز علي محمد النجار بالميدالية البرونزية في الوزن نفسه، كما حصلت عائشة الحمادي على الميدالية البرونزية في وزن 62 كغم.

وأكد سيف البلوشي أن حصوله على الميدالية الفضية، هو نصر لجميع الإماراتيين، وخير دليل على قدرة اللاعب الإماراتي على منافسة أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وأضاف: «يشرفني إهداء هذه الميدالية إلى قيادة وشعب دولة الإمارات، وأسرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، الذين زودونا بالدعم وكافة مقومات التفوق والنجاح. تدربنا فترة طويلة، وخصصنا معظم وقتنا خلال اليوم لأجل التحضير والاستعداد للبطولة، وتقديم مستوى يليق باسم منتخبنا».

إشادة

وقال دينساين وايت الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: «سعداء بمستوى البطولة على الأصعدة كافة، حيث تلقينا الكثير من الأصداء الإيجابية من المدربين والرياضيين حول مدى تميز التحضيرات والتنظيم. ولطالما تميزت أبوظبي بقدرتها على تنظيم أهم البطولات الرياضية بهذا المستوى الرائع.

وتشهد البطولة زيادة متواصلة في أعداد المشاركين كل عام، ما يعكس الأهمية المتنامية للرياضة، وانتشارها بشكل مستدام. وتمتاز هذه البطولة بأنها توفر بيئة آمنة للاعبين، وتضمن عدم تعرضهم للإصابة، من خلال اعتماد تدابير السلامة، خاصة أنهم ما زالوا في سن صغيرة، وهذا ما يجعل الأهالي مطمئنين على أبنائهم».

وعلى هامش البطولة، تسلم كل من العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، ومحمد جاسم الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، جائزة قدمها كيريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

وقال براون: «أتوجه بالتهنئة إلى محمد بن دلموج الظاهري، والسيد محمد الحوسني، على هذه الجائزة، والتي تأتي عرفاناً وتقديراً منا للدعم الذي قدمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، على مدار السنوات القليلة الماضية».

منصة مثالية

بدوره، قال بارتوز مامرود مدرب المنتخب البولندي: «نفخر بالتطور الكبير الذي أظهره منتخبنا، مقارنة بالعام الماضي، حيث نجحنا في النسخة الماضية من البطولة بتحقيق ذهبيتين وبرونزيتين. هذا العام، ونحن في منتصف البطولة، حققنا بالفعل ثلاث ذهبيات وفضية، وما زال أمامنا يومان إضافيان لزيادة عدد الميداليات.

تشكل بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، منصة مثالية للرياضيين لاستعراض مهاراتهم، وكسب خبرات قيمة من خلال المنافسة مع أفضل اللاعبين على مستوى العالم. تتطلب المنافسة في هذا الحدث، التكيف المستمر مع استراتيجيات القتال المتطورة، وقد تمكن لاعبونا من الارتقاء إلى مستوى التحدي، وتحقيق نتائج جيدة. نحن فخورون بتقدمنا، ومتحمسون لرؤية ما يمكننا تحقيقه في هذه البطولة». وقالت جوليا ليفاندوسكا لاعبة منتخب بولندا الفائزة بذهبية فئة الناشئات بوزن 67 كغم:

«كانت المنافسات شديدة وصعبة، وواجهت لاعبات أقوياء، وبذلت جهداً كبيراً، ولكن تبقى المهارة هي العامل الحاسم في تحديد نتيجة النزال. وأشكر دولة الإمارات على استضافتها الرائعة لهذا الحدث العالمي، لقد كانت تجربة لا تنسى».

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