منصور بن محمد ينعى أحمد الهاملي بطل الرياضات البحرية

المصدر: دبي - وام

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نعى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفقيد أحمد علي جابر الهاملي، بطل الرياضات البحرية، وقال سموه في تدوينة على حسابه الخاص على منصة «إكس»: «خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد أحمد الهاملي، أحد أبرز أبطالنا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، ورفع علم دولتنا على منصات التتويج في البطولات المحلية والخارجية على مستوى الرياضات البحرية. نسأل المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته... إنا لله وإنا إليه راجعون».

مواساة

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الرياضات البحرية فقدت أحد أبطالها البارزين بوفاة البطل أحمد علي جابر الهاملي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في البطولات المحلية والخارجية.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إن الفقيد الراحل أحمد علي جابر الهاملي يمثل مسيرة ملهمة للأجيال الحالية والمقبلة بالعطاء والتميز والإنجازات الوطنية، ورفع علم الدولة في منصات التتويج القارية والدولية، بالإضافة إلى تمثيله للإمارات في الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية والخارجية.

وأضاف: «نتوجه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل في هذا الفقد الكبير، وإلى أسرة الرياضات البحرية على رحيل أحد أبطالها الذين خاضوا البطولات القارية والدولية لرفع علم الدولة في سماء الإنجازات الرياضية».

بطولات

ويعد الفقيد أحمد علي جابر الهاملي، الذي توفي بعد صراع مع المرض، أحد الأبطال البارزين في الرياضات البحرية، والمتوج بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس القارات لزوارق الفورمولا في موسم 2011، إلى جانب العديد من المشاركات الأخرى، والنتائج المميزة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، بالإضافة إلى أنه أحد مؤسسي فريق أبوظبي ريسنج للرياضات البحرية.

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