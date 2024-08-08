«الإمارات للشطرنج» تصل إلى محطة الختام بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم اليوم منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، للذكور والإناث، والتي ينظمها اتحاد اللعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 151 لاعباً ولاعبة في جميع الفئات، وتدخل البطولة ضمن الأجندة المحلية للاتحاد، ويقف الجهاز الفني للاتحاد على مستويات اللاعبين واللاعبات، من خلال البطولات المحلية، لاختيار أفضل العناصر التي تمثل المنتخبات في البطولات الخارجية.

كان عدد من الفئات قد انتهت منافساتها، حيث فاز زايد سلطان الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالمركز الأول تحت 20 سنة للذكور، بعدما سجل 6.5 نقاط، متساوياً مع محمد سعيد الليلي لاعب الفجيرة للشطرنج، الذي حل وصيفاً، والثالث حمد شعيب الكاف لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج، برصيد 4.5 نقاط، والرابع أحمد وقاص العولقي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بنفس الرصيد من النقاط، وفي نفس الفئة للإناث، فازت عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بالمركز الأول برصيد 5.5 نقاط من 7 جولات، وجاءت زميلتها في نفس النادي، عايشة سيف آل علي، في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم زينب درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثالث، برصيد 4 نقاط.

وتفوق خليفة خالد لاعب نادي الفجيرة للشطرنج في مسابقة تحت 18 سنة للذكور، بالفوز بالمركز الأول، محققاً 6 نقاط من 7 جولات، متساوياً مع الوصيف حمدان إدريس الحامد، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، والثالث زميله في نفس الثاني، عيسى حمود الخوري، برصيد 4.5 نقاط، وفي نفس الفئة للإناث، فازت فاطمة سيف آل علي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بالمركز الأول، مسجلة 4.5 نقاط من 5 جولات، والثاني لطيفة الدرمكي لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برصيد 4 نقاط، ثم عائشة محمد المعيني لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثالث، برصيد 3.5 نقاط.

وفاز حمدان الزعابي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول، في فئة تحت 16 سنة للذكور، بعدما حقق 6.5 نقاط في 7 جولات، وسعود جابر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني، برصيد 6 نقاط، والثالث زميله في النادي أحمد علي بامطرف، برصيد 5 نقاط، وفي فئة تحت 14 سنة للإناث، فازت عهود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بالمركز الأول، محققة العلامة الكاملة، بالحصول على 7 نقاط في 7 جولات، وجاءت زميلتها في نفس النادي، فاطمة محمد راشد، في المركز الثاني، برصيد 5.5 نقاط، وميرة صقر المري لاعبة نادي دبي للشطرنج، في المركز الثالث، برصيد 4.5 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز