محمد بن سلطان بن خليفة: الرياضات البحرية فقدت أحمد جابر الهاملي أحد أبطال الإنجازات الرياضية

المصدر: البيان

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أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الرياضات البحرية فقدت اليوم أحد أبطالها البارزين بوفاة البطل أحمد علي جابر الهاملي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في البطولات المحلية والخارجية.

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إلى أن الفقيد الراحل أحمد علي جابر الهاملي يمثل مسيرة ملهمة للأجيال الحالية والقادمة بالعطاء والتميز والإنجازات الوطنية، ورفع علم الدولة في منصات التتويج القارية والدولية، بالإضافة إلى تمثيله للإمارات في الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية والخارجية.

وأضاف: «نتوجه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل في هذا الفقد الكبير، وإلى أسرة الرياضات البحرية على رحيل أحد أبطالها الذين خاضوا البطولات القارية والدولية لرفع علم الدولة في سماء الإنجازات الرياضية».

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