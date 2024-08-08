بسبب الإصابات.. نادال يغيب عن أمريكا المفتوحة ويحدد موعد عودته

المصدر: وكالات

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قال الإسباني رافائيل نادال اليوم الأربعاء إنه قرر عدم المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بسبب مخاوف بشأن لياقته البدنية، مضيفا أن مشاركته المقبلة ستكون في كأس ليفر في أواخر سبتمبر أيلول.

وبالنسبة لنادال، الذي فاز بآخر ألقابه الأربعة في بطولة أمريكا المفتوحة في عام 2019، فإن هذا يمثل العام الثاني على التوالي الذي لا يشارك فيه في اخر البطولات الأربع الكبرى للعام.

وقال نادال في منشور عبر منصة إكس "أكتب لكم اليوم لأعلمكم بأنني قررت عدم المنافسة في بطولة أمريكا المفتوحة لهذا العام، وهو مكان لدي فيه ذكريات رائعة.

"سأفتقد تلك الحصص الليلية المثيرة في مدينة نيويورك في (ملعب ارثر) آش، لكنني لا أعتقد أنني سأتمكن من تقديم 100 في المئة من جهدي هذه المرة".

وأضاف نادال أنه سيشارك في كأس ليفر خلال الفترة من 22 إلى 22 سبتمبر في برلين.

وشارك اللاعب الذي حصد 22 لقبا البطولات الأربع الكبرى في أولمبياد باريس حيث خسر أمام البطل النهائي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني من مسابقة الفردي ووصل إلى دور الثمانية بمنافسات الزوجي مع كارلوس الكاراز.

وقالت مديرة بطولة أمريكا المفتوحة ستيسي ألاستر في بيان "رافا بطل رائع وسيفتقده المشجعون وجميع المرتبطين ببطولة أمريكا المفتوحة في 2024.

"نتمنى له كل التوفيق ونتطلع إلى عودته إلى مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس التابع لاتحاد التنس الأمريكي".

وتراجع المصنف الأول عالميا سابقا إلى المركز 159 في التصنيف بعد معاناته لمدة عامين من الإصابات، وتعرض لواحدة من أسوأ خسائره أمام ديوكوفيتش في الأولمبياد في هزيمة 6-1 و6-4.

وغاب نادال عن بطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني بعد إصابته بتمزق عضلي بسيط أثناء عودته من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وفي مايو أيار خرج مبكرا من بطولة فرنسا المفتوحة عندما خسر في الدور الأول.

وغاب الإسباني عن بطولة ويمبلدون للاستعداد لأولمبياد باريس حيث أقيمت منافسات التنس على ملاعب رولان جاروس الرملية التي احتفل عليها بتحقيق 14 لقبا في بطولة فرنسا المفتوحة.

وكانت أفضل نتيجة له في العام الحالي بلوغ نهائي بطولة باشتاد في السويد قبل أن يسخر أمام البرتغالي نونو بورجيس الشهر الماضي.

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