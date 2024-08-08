ميداليتان جديدتان للإمارات في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بأبوظبي

المصدر: وام

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حصدت غلا الحمادي لاعبة المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة ذهبية فئة الناشئات بوزن 44 كجم ضمن منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين المقامة في حاليا في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بيومها الثاني والتي تتواصل حتى 10 أغسطس الجاري تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

فيما حصلت البطلة الإماراتية مريم المطوع على الميدالية البرونزية في فئة الناشئات وزن 52 كجم ما يرفع رصيد الإمارات في البطولة إلى 6 ميداليات وذلك بعدما أحرز لاعبونا 4 ميداليات في اليوم الأول.

من ناحيته حقق شهبز عبدالرحيموف لاعب منتخب أوزبكستان ذهبية الناشئين الفئة ب وزن 44 كجم.

وشهد اليوم الثاني من البطولة منافسات الفئة "ب" للمرحلة السنية 14-15 عاماً.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: "تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها منصة رائدة لاستضافة البطولات الرياضية العالمية والوجهة المفضلة للاعبين الواعدين والمحترفين الساعين إلى تحقيق مسيرة رياضية مميزة".

وأضاف :"قدم أبطالنا اليوم أداء جيداً ونثق بمواصلتهم حصد المزيد من الميداليات في أيام البطولة القادمة بفضل دعم القيادة الرشيدة الذي يمثل أهم عوامل النجاح وخطط الاتحاد واستراتيجياته الرامية إلى نشر وتطوير هذه الرياضة وتشكيل منتخب ينافس أقوى المنتخبات العالمية ويرفع علم الدولة في المحافل الدولية".. واصفا أجواء البطولة بالحماسية والمشوقة إلى جانب الحضور الجماهيري الغفير فضلاً عن الشغف الذي يظهره الرياضيون خلال المنافسات وعزيمتهم الفائقة لتحقيق الفوز.

من جانبه أكد محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة أن البطولة تشكل فرصة مميزة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين مختلف الدول المشاركة وتعكس استضافتها في أبوظبي، رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة وجهة رياضية عالمية تسهم في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.

وأوضح المرزوقي أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يعمل بشكل مستمر على توسيع قاعدة المشاركين في البطولة، من أجل تطوير المواهب بالتعاون مع الاتحادات الأخرى.

وقال وسام أبي نادر نائب رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: "تسرنا العودة إلى أبوظبي مجددا في إطار فعاليات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين ويسعدنا تمديد اتفاقية استضافة البطولة لثلاث سنوات أخرى مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة وهو ما من شأنه أن يسهم في تطوير هذه الرياضة إذ لطالما كانت أبوظبي وجهة مميزة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية".

وأضاف:" شهدت نسخ البطولة المتعاقبة استقطاب أعداد متزايدة من الرياضيين .. كما أننا نحرز مزيدا من التقدم على صعيد تطوير المواهب الشابة وتحسين الجوانب التقنية إلى جانب التطور على مستوى الكوادر الطبية والتحكيمية".

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