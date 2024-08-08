منافسات قوية في ثاني أيام «مونديال الفنون القتالية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصلت أمس فعاليات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا، وتختم بعد غدٍ.

وحظيت البطولة مع ختام منافسات يومها الأول بإشادة واسعة من جميع المشاركين والجمهور والمتابعين، عبر مختلف المنصات، وخصوصاً على صعيد حسن الاستضافة والتنظيم رفيع المستوى، فضلاً عن المستويات الفنية القوية والأجواء الحماسية الاستثنائية.

وشهد اليوم الثاني من البطولة منافسات الفئة «ب» للمرحلة السنية 14 و15 عاماً، حيث حظي أبطال الفنون القتالية المختلطة من جميع أنحاء العالم بفرصة لإبراز مهاراتهم وقدراتهم، وتفوقهم في قفص النزال. وتميزت المنافسات بقوة الأداء، والإصرار والمثابرة والروح الرياضية.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة لاستضافة البطولات الرياضية العالمية والوجهة المفضلة للاعبين الواعدين والمحترفين الساعين إلى تحقيق مسيرة رياضية مميزة».

وأشار الشامسي إلى أن البطولة تسجل زيادة سنوية في أعداد المشاركين، ما يعكس الانتشار المتسارع لرياضة الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم، وتؤكد الجهود المبذولة على الصعيدين المحلي والدولي لتعزيز نمو هذه الرياضة وانتشارها.

وتابع الشامسي: «قدم أبطالنا أداءً جيداً ونثق بأنهم سيواصلون حصد المزيد من الميداليات في أيام البطولة المقبلة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة الذي يمثل أهم عوامل النجاح، وخطط الاتحاد واستراتيجياته الرامية إلى نشر وتطوير هذه الرياضة وتشكيل منتخب ينافس أقوى المنتخبات العالمية في الرياضة ويرفع علم الدولة عالياً في المحافل العالمية».

حماس

وأردف: «تتسم أجواء البطولة بالحماس والتشويق وحضور جماهيري غفير يمتاز بمزيج من الثقافات المتنوعة، فضلاً عن الشغف الذي يظهره الرياضيون خلال المنافسات وعزيمتهم الفائقة لتحقيق الفوز ما يجعل الفعالية منصة للتميز الرياضي والتبادل الثقافي وإبراز قيم الروح الرياضية والاحترام والتسامح».

وقال وسام أبي نادر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: «تسرني العودة إلى أبوظبي مجدداً في إطار فعاليات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، كما يسعدنا تمديد اتفاقية استضافة البطولة لثلاث سنوات أخرى مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وأعتقد أن ذلك سيساهم في تطوير هذه الرياضة، إذ لطالما كانت أبوظبي وجهة مميزة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية».

وأضاف: «نجحنا في الارتقاء بالبطولة على المستويات كافة عاماً بعد عام، حيث شهدت نسخ البطولة المتعاقبة استقطاب أعداد متزايدة من الرياضيين، كما أننا نحرز مزيداً من التقدم على صعيد تطوير المواهب الشابة وتحسين الجوانب التقنية إلى جانب التطور على مستوى الكوادر الطبية والتحكيمية».

ذهبية

ونجحت بطلة منتخبنا الوطني غلا الحمادي في حصد ذهبية فئة الناشئات «ب» وزن 44 كجم للمرة الثانية على التوالي، وقالت:

«تغمرني السعادة والفخر للفوز بالميدالية الذهبية اليوم والتتويج بعلم دولتنا الحبيبة، ويعود جزء كبير من هذا الإنجاز إلى الدعم المستمر من القيادة الرشيدة ومن الاتحاد بتوفير كل مقومات الدعم والتدريب والتوجيه. أشعر بالامتنان لأنني كنت على قدر المسؤولية ونجحت في رفع اسم الوطن عالياً في هذه البطولة العالمية».

وأضافت: «واجهت العديد من الخصوم المتمرسين، ما شكل تحدياً كبيراً، فرض علي تكييف استراتيجياتي وتقنياتي، مستخدمة مزيجاً من المناورات الهجومية والدفاعية لتجاوزهم والتفوق عليهم. وأؤمن بأن هذا الانتصار جاء نتيجة الجهد الجماعي ودعم الجهاز الفني والتعاون مع الزملاء».

وحصلت البطلة الإماراتية مريم المطوع على الميدالية البرونزية في فئة الناشئات وزن 52 كجم، ما يرفع رصيد الإمارات في البطولة إلى 6 ميداليات.

فخر

وقال بيك إسحاقوف مدرب المنتخب الأوزبكي للفنون القتالية المختلطة: «نفخر بالأداء المميز الذي قدمه منتخبنا حتى الآن، حيث نجح لاعبونا في تحقيق ذهبيتين وفضية وبرونزيتين. وقد استعد رياضيونا بقوة لخوض النزالات وأمضوا وقتاً طويلاً في التدرب على مختلف التكتيكات والمهارات.

كما عملنا على تحليل أدائهم السابق واستخلاص الدروس منها عبر كشف نقاط الضعف وصقل أساليبهم لضمان تفوقهم. وتشكل البطولة منصة مثالية للرياضيين الشباب لاستعراض مهاراتهم وكسب خبرات قيمة. ونثق بقدرات منتخبنا ونتطلع لرؤيتهم يخوضون نزالات قوية ويفوزون بجدارة. ونسعى إلى إبراز الروح الرياضية والعزيمة والمرونة التي يتمتع بها أبطال منتخبنا».

وقال شهبز عبد الرحيموف لاعب منتخب أوزبكستان والذي حقق ذهبية الناشئين الفئة «ب» وزن 44 كجم: «فخور للغاية بالفوز بالميدالية الذهبية، ويشرفني أن أهديها لبلدي أوزبكستان. هذا الانتصار يعني لي الكثير، وآمل أن يلهم الآخرين لممارسة هذه الرياضة والسعي نحو التميز».

تحفيز

وأضاف: «لقد كانت أجواء البطولة رائعة وشهدت منافسة قوية دفعت الرياضيين لتقديم أفضل ما لديهم. أعتقد أن هنالك تحسناً ملحوظاً في مستوى اللاعبين هذا العام، مما جعل النزالات أصعب وأكثر تحدياً، وتطلب مني تنويع أساليبي واعتماد العديد من استراتيجيات القتال للبقاء في الصدارة. الميدالية الذهبية هي دليل على العمل الجاد والتفاني من قبل الرياضيين، وأتطلع إلى تحقيق المزيد في المستقبل».

وقدمت البطولة للجمهور فرصة إمضاء أوقات ممتعة في الحي الرياضي، حيث تخوض الأسر تجربة استثنائية مع الأنشطة الرياضية والترفيهية والتراثية والمنصات المميزة للحي الرياضي، فضلاً عن ركن مخصص للتعريف بجوانب من التراث الإماراتي الزاخر.

حيث يمكن للجمهور التعرف على فن الخط العربي وكتابة أسمائهم باللغة العربية، كما يمكنهم التعرف على الصقارة، باعتبارها جزءاً أصيلاً من تراث الإمارات. وتقدم عربات الطعام المتنقلة تشكيلة واسعة من المأكولات، التي تلبي أذواق الزوار على اختلاف ثقافتهم، ما يجعلها إحدى أبرز مزايا الحي الرياضي.

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