2793 مشاركاً في النسخة العاشرة لصيف الشارقة الرياضي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل مجلس الشارقة الرياضي، الستار على فعاليات النسخة العاشرة من صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، التي نظمها خلال الفترة من 1 يوليو إلى 1 أغسطس الجاري، وبمشاركة أكثر من 2793 منتسباً من 16 نادياً رياضياً وتخصصياً ضمن الفئات العمرية ما بين 7-12 و13-17 سنة، شاركوا في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي لا تقل عن «1225» فعالية مختلفة خلال الفترة المذكورة.

تم تقسيم البرنامج إلى خمسة أسابيع، وتنوعت فعالياته ما بين تنظيم باقة من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية والدينية والرياضية والمجتمعية والمسابقات وورش العمل، والزيارات الخارجية والرحلات التي استمتع بها المنتسبون، بجانب إقامة مسابقات مشتركة بين الأندية، لإضفاء روح الحماس والتنافس والرغبة في المشاركة الجماعية، واكتشاف المواهب في المجالات المختلفة. وسيتم لاحقاً إقامة حفل تكريم الأندية الفائزة في هذه النسخة، باختيار أفضل ثلاثة أندية رياضية، ومثلها تخصصية، بحسب تقييم اللجنة المعتمدة، التي قامت بزيارات لجميع الأندية المشاركة هذا العام.

وأثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على تميز البرنامج الذي أكد على أهمية تنظيمه سنوياً، حيث تسهم عطلتنا غير، في إتاحة الفرصة لاستثمار العطلة الصيفية في هوايات وأنشطة مفيدة.

وأضاف، لقد حققت الفعالية الهدف المطلوب منها، بالمشاركات الواسعة والحماس الكبير الذي ظهر به المنتسبون، وهو ما لمسناه في مختلف الأنشطة والزيارات المختلفة للأندية، كما أشاد سعادته بحرص الأسر والعائلات على إلحاق الأبناء بالبرنامج هذا العام، كأحد العوامل التي قادت إلى نجاحه بالمتابعة والاهتمام والتشجيع، وتقدم بالشكر لكل الجهات والمؤسسات المتعاونة، التي أسهمت في نجاح البرنامج بجانب اللجنة المنظمة.

واختتم الحزامي: «سعداء بما حققناه في البرنامج الذي يأخذ طابعاً مختلفاً في كل أسبوع، ليؤكد أن عطلتنا غير، ليست مجرد فعالية موسمية فقط، بل باقة من البرامج التي تقدم فائدة كبيرة للمنتسبين، وتسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها، وتحقيق الهدف المطلوب من تنظيمها سنوياً، حيث تعتبر من أميز الفعاليات في الإمارة التي تعنى بالنشء».

شاركت في النسخة العاشرة في البرنامج الصيفي أندية مليحة والشارقة الرياضي والذيد، والحمرية والبطائح ودبا الحصن وكلباء وخورفكان الرياضي، والمدام والشارقة الثقافي للشطرنج للرجال والشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، والثقة للمعاقين والشارقة للسيارات القديمة، والشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونادي سيدات وادي الحلو فرع الشارقة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز