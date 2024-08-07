انطلاق النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي

المصدر: وام

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تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت، اليوم، فعاليات النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي يُنظِّمها الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس 2024 في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

وتستقطب بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين أكثر من 800 لاعب ولاعبة من 45 دولة للتنافس ضمن ثلاث فئات عمرية، هي: الفئة "أ" (16 - 17 عاماً)، والفئة "ب" (14 - 15 عاماً)، والفئة "ج" (12 – 13 عاماً).

كما تشهد البطولة مشاركة قوية لمنتخبنا الوطني بعد أن تَصدَّر المنتخبات العربية المشاركة وحقَّق المركز الرابع في الترتيب العام خلال مشاركته الثانية في البطولة في نسخة العام الماضي.

وبهذه المناسبة، تقدّم سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، على دعمه اللامحدود لمسيرة الرياضيين والرياضة الإماراتية، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على متابعته الدائمة، ورعايته الكريمة لهذا الحدث العالمي التي تُشكل حجز الزاوية في نجاحه وحافزاً معنوياً لأبطال منتخبنا الوطني للتألق والتفوق واعتلاء منصة التتويج.

وأشار الهاشمي إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمختلف الرياضات تُشكّل مصدر إلهام لأبناء وبنات الوطن لمواصلة حصد الإنجازات وإعلاء راية الوطن في مختلف المحافل الرياضية القارية والدولية.

وقال الهاشمي: "إن استضافة أبوظبي لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للعام الثالث على التوالي تعكس الثقة التي تحظى بها من قبل المجتمع الرياضي العالمي والاتحادات القارية والدولية، وتؤكد على مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات الرياضية العالمية".

حضر حفل افتتاح بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين كلّ من الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية؛ وسعادة راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي؛ وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ وسعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي؛ وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة؛ وكيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

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