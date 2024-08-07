شابوفالوف يطالب بحماية أفضل للاعبين بعد جداله مع المشجعين

المصدر: وكالات

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دعا الكندي دينيس شابوفالوف أمس الثلاثاء القائمين على تنظيم بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين إلى حماية اللاعبين بشكل أكبر من إساءات الجماهير بعد استبعاده من مباراة دور الثمانية في بطولة مبادلة سيتي دي.سي المفتوحة الأسبوع الماضي بسبب جداله مع أحد المشجعين.

وبعد خسارة المجموعة الأولى 7-6 أمام الأمريكي بن شيلتون وتأخره 6-3 في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية، ألقى شابوفالوف مضربه على الأرض ووجد نفسه فجأة في جدال لفظي مع أحد المشجعين قبل حصوله على تحذير لانتهاكه قواعد الانضباط.

وتم استدعاء المشرف على البطولة للملعب واتخذ قرارا باستبعاده من المباراة.

وطعن اللاعب الكندي (25 عاما) ضد القرار. وقال اتحاد لاعبي التنس المحترفين يوم الاثنين الماضي إن عقوبة خسارة نقاط التصنيف والجائزة المالية، التي تُطبق تلقائيا في حالة الاستبعاد، غير متناسبة.

وسيحتفظ شابوفالوف بالنقاط والجائزة المالية التي حصل عليها الأسبوع الماضي لكنه سيتعين عليه دفع غرامة قدرها 36400 دولار بسبب انتهاكه القواعد.

ورغم سعادته بالقرار السريع بشأن طعنه ووصفه لتلك الفترة بأنها "مرهقة للغاية"، فإن شابوفالوف ليس راضيا تماما.

وقال اللاعب الكندي "يجب أن أشير إلى أنني لا أوافق على الغرامة الباهظة التي فُرضت علي، والتي تزيد عن نصف قيمة الجائزة المالية التي حصلت عليها الأسبوع الماضي، وسأستمر في القتال من أجل ذلك.

"نحن جميعا نعمل بجدية شديدة - مسيرتنا المهنية في التنس هي حياتنا ولا ينبغي لنا أن نخرج عن مسارنا بسبب أمور غير ضرورية.

"أتمنى أيضا أن يتمكن اتحاد لاعبي التنس المحترفين من وضع قواعد أفضل لحماية اللاعبين من المشجعين المسيئين".

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