«يو إف سي» تجمع نخبة أبطال العالم في أبوظبي أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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تقدم «يو إف سي»، منظمة الفنون القتالية المختلطة الأبرز عالمياً، فعالية استثنائية يتنافس خلالها توبوريا ضد هولواي، يوم 26 أكتوبر المقبل.

جاء الإعلان عن الفعالية أمس، من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومنظمة الفنون القتالية المختلطة، في إطار شراكتهما المستمرة.

وتشهد الفعالية نزالاً قوياً على لقب «وزن الريشة»، بين إيليا توبوريا، بطل «يو إف سي» الحالي لوزن الريشة، والمصنف الثاني ماكس هولواي، بالإضافة إلى نزالات أخرى مرتقبة.

وتضم أجندة الفعالية أيضاً مواجهة مرتقبة بين اثنين من أبرز مقاتلي الوزن المتوسط، المصنف الثالث روبرت ويتيكر، والمصنف 11 حمزات شيماييف، في نزال سيستمر 5 جولات، وسيلعب دوراً رئيساً في تحديد حامل اللقب.

ويطمح توبوريا، صاحب السجل الخالي من الهزائم، مع 15 انتصاراً، للدفاع عن لقبه في وزن الريشة، ضد صاحب الضربات القوية هولواي.

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