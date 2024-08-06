شرطة دبي تطلق فعاليات «مُلتقى البرشاء المجتمعي»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مجلس الروح الإيجابية بشرطة دبي «مُلتقى البرشاء المجتمعي»، لقاطني منطقة البرشاء، وذلك بالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة، ومركز شرطة البرشاء، والشركاء الاستراتيجيين.

وتتضمن فعاليات المُلتقى التي تُنظم خلال يومي «السبت والأحد» من كل أسبوع، من الساعة الخامسة إلى الحادية عشرة مساءً، في حديقة بحيرة البرشاء، فعاليات رياضية وتوعوية، فيما ستستمر هذه الفعاليات إلى الأول من سبتمبر المُقبل.

وأكد النقيب حمود المقبالي رئيس مجلس الروح الإيجابية بالوكالة، على أهمية فعاليات مُلتقى البرشاء المجتمعي في تعزيز العلاقة والتواصل بين الجاليات المُقيمة بدبي والشرطة، مُثنياً على جهود كل من أسهم في الإعداد لهذا الملتقى من فعاليات رياضية، إلى جانب الفعاليات التوعوية الهادفة إلى التعريف بالخدمات الشرطية، والتوعية بالظواهر السلبية.

ومن ناحيته، أوضح محمد الحجاجي عضو مجلس الروح الإيجابية، أن المشاركة الواسعة للجنسيات في فعاليات المُلتقى، تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.

وشملت المنافسات الرياضة للملتقى في أولى فعالياته، مشاركة 768 لاعباً ولاعبة، تنوعت مشاركاتهم بين 24 فريق كرة قدم، يُمثلهم 288 لاعباً، و12 فريقاً لكرة السلة، يُمثلهم 180 لاعباً، و10 فرق لكرة السلة الثلاثية لفئة الإناث، يمثلهن 40 لاعبة، و8 فرق لكرة الطائرة فئة الرجال، يمثلهم 80 لاعباً، و10 فرق لكرة الطائرة فئة الإناث، يمثلهن 100 لاعبة، إلى جانب فعاليات كرة الريشة، وتضم 80 لاعباً ولاعبة.

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