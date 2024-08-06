«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يعسكر في جورجيا

المصدر: الشارقة - البيان

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اعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، عن تنظيمه لمعسكر تدريبي خارجي للاعبي التايكواندو والجودو في جورجيا، خلال الفترة (15-24) أغسطس الجاري.

ويشارك في المعسكر 32 لاعباً، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري، وبالتعاون مع اتحادي الجودو والتايكواندو في جورجيا.

وكشف أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، عن أنه سيتم بحث سبل التعاون المشترك مع اتحادي الجودو والتايكواندو في جورجيا، من خلال لقاءات جانبية، سيتم عقدها تزامناً مع المعسكر، تهدف للتعرف إلى افضل الوسائل التدريبية الحديثة، بما يسهم بتعزيز طموح اللاعبين للوصول للعالمية، كذلك تبادل الخبرات الرياضية، وإقامة المعسكرات التدريبية لدى الجانبين، والمشاركة في البطولات الدولية، ووفقاً للخطة الاستراتيجية للنادي، مؤكداً أن المعسكر يعد فرص مثالية للتعرف إلى الخبرات العالمية، والاحتكاك مع لاعبي الخبرة، إضافة إلى الاستعداد للموسم المقبل.

وأكد طارق جمعة السويدي عضو مجلس إدارة النادي، ومشرف رياضة التايكواندو، أن النتائج المميزة التي يواصل أبناء النادي تحقيقها على المستويين المحلي والدولي، استدعت تعزيز الجهود التدريبية، والعمل بأفضل المواصفات التدريبية الحديثة لتطوير اللاعبين، مؤكداً أن معسكر جورجيا يتناسق مع خطط النادي الاستراتيجية لاستكشاف مواهب مواطنة قادرة على تحقيق الإنجازات الدولية.

وقال عبيد العسم السويدي عضو مجلس إدارة النادي، إنه تم اعتماد خطة متكاملة، تهدف إلى تحقيق أفضل المكاسب والنتائج الإيجابية خلال المعسكر، بحيث تركز فقرات المعسكر على الإعداد البدني والفني للاعبين، وخوض المنافسات الودية، والتعرف إلى أبرز الأساليب التدريبية والتحديثات العالمية في جورجيا، لاستثمارها مستقبلاً في صفوف النادي.

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