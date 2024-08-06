45 لاعباً ولاعبة في معسكر منتخب الريشة الطائرة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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دخل منتخب الإمارات للريشة الطائرة في معسكر تدريبي داخلي بدبي حتى 18 أغسطس الجاري بدعم من الهيئة العامة للرياضة والشريك الطبي مستشفى تداوي التخصصي، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة في سلطنة عُمان أكتوبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات في تايلاند نوفمبر المقبل.

ويشارك في المعسكر 45 لاعباً ولاعبة تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب الوطني المتكون من المدرب محمود طيفور وسامر حمزة وعبدالرحمن كشكل وسهاد عويس.

ويضم المعسكر الذي تستضيفه أكاديمية برايم ستار في دبي اختبارات بدنية للاعبين وقياس السرعة وتدريبات يومية والعديد من المحاضرات النظرية والورش التدريبية.

وافتتح سالم المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة فعاليات المعسكر، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير كل الدعم للمنتخب الوطني من أجل تقديم مستويات مشرفة في الاستحقاقات الدولية المقبلة ما يعكس مكانة الريشة الطائرة والجهود التي تبذل لتطويرها، ودعا المزروعي اللاعبين إلى الالتزام بالبرنامج التدريبي والاستفادة القصوى من المعسكر.

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